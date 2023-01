Gunther Füßle: von Memmingen nach Dießen

Von: Dieter Roettig

Neuer Kämmerer in Dießen: Gunther Füßle übernimmt im April das Finanzressort in der Marktgemeinde. © Roettig (Montage)

Dießen – Aller guten Dinge sind Drei: Nach Regina Metz und Kornelia Mollemeier erhält die Kämmerei der Marktgemeinde innerhalb von nur drei Jahren mit Gunther Füßle einen neuen Chef. Der 48-Jährige war bislang in Personalunion Finanzreferatsleiter und Kämmerer der kreisfreien Stadt Memmingen. Anfang April übernimmt er die Kämmerei am Ammersee-Westufer.

Fast 30 Jahre lang war Max Steigenberger zuverlässiger und geschätzter Hüter der Finanzen in Dießen. Nach seiner Pensionierung übernahm Regina Metz die Kämmerei, musste die Leitung aber aus privaten Gründen schon nach eineinhalb Jahren wieder aufgeben. Seit zwei Monaten hilft sie stundenweise wieder in der Finanzabteilung aus, weil ihre Nachfolgerin Kornelia Mollemeier nach nur einem Jahr das Handtuch geworfen hatte. Zusammen mit einer externen Kraft bereitet Metz den Haushalt 2023 vor, der demnächst beraten und verabschiedet werden soll.



Damit ist auch Gunther Füßle an seinem Noch-Arbeitsplatz in Memmingen beschäftigt. Mit der neuen Haushaltsplanung wird er sich Ende März verabschieden und am 3. April sein Büro in Dießen beziehen. Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder bedauert den Weggang seines Referatsleiters, „der sich mit vollem Engagement seiner Aufgabe gewidmet hat.“ Aber er habe Verständnis für Füßles Entscheidung, der gesundheitlich etwas kürzer treten müsse.



Denn neben seinem oft zehn- bis zwölfstündigen Arbeitstag verbrachte der Finanzchef noch gut zwei Stunden im Auto für die Fahrt von und nach Lengenfeld, wo er mit seiner Familie wohnt. Bald hat er nur noch ein Viertelstündchen Fahrt zum Dießener Rathaus. Dort freut sich Bürgermeisterin Sandra Perzul auf ihren neuen Mitarbeiter, der einen „enormen Erfahrungsschatz“ aufweisen könne.



Vor 25 Jahren arbeitete Gunther Füßle schon einmal im Landkreis Landsberg – unter den Fittichen des damaligen Kreiskämmerers Jürgen Felbinger. Von dort aus zog es Füßle nach dem Besuch der Fachhoch­schule Konstanz in die Gautinger Gemeindeverwaltung, zum Kommunalen Dienstleistungszentrum in Bad Tölz, ins Landratsamt Mindelheim und über den Landkreis Augsburg schließlich nach Memmingen.