Mehr Mischwald braucht der Landkreis Landsberg

Von: Johannes Jais

Unter altem Fichtenbestand Laubbäume wie Buche und Bergahorn sowie ergänzend die Tanne eingebracht (von links): Waldbesitzer Jürgen Fernsemer, Revierförster Michael Lang sowie Stefan Warsönke, Bereichsleiter Forsten beim AELF. © Jais

Epfach – Mehr Mischwald: So lautet das Credo der Experten. Im Landkreis Landsberg ist der Waldumbau zum klima­stabilen Mischwald im vergan­genen Jahr gut vorangekommen. Immerhin wurden gut 100.000 Laubbäume gepflanzt. Viele private Waldbesitzer und Gemeinden haben die staatliche Förderung genutzt. Unter den neuen Sorten sind 25.000 Buchen und fast genauso viele Ahorne, wie Franz-Josef Mayer als Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Fürstenfeldbruck informiert.

Der Behördenchef freut sich über den Fortschritt. Mayer empfiehlt den Waldbesitzern, die kostenlose Beratung der Förster vor Ort und die attraktiven Fördersätze auch im Jahr 2022 zu nutzen. „Mischwald ist die beste Versicherung gegen den Klimawandel“, erklärt er. Im Landkreis Landsberg gibt es ungefähr 10.000 Waldbesitzer



Weitere 17,7 Hektar Mischwald – das entspricht 25 Fußballfeldern – entstanden im Landkreis Landsberg durch natürlichen Samenanflug. Für solchen Naturwald brauche es dreierlei: Samen­bäume passender Baum­arten, ausreichend Licht für die jungen Bäume sowie einen Wildbestand, der das Aufwachsen zulässt.



Wie das aber konkret in der Praxis aussieht? Stefan Warsönke, Bereichsleiter Forsten am AELF Fürstenfeldbruck, Revierförster Michael Lang und Waldbesitzer Jürgen Fernsemer veranschaulichten das neulich bei einem Pressetermin auf Epfacher Flur. Und zwar in einem Waldstück östlich der B17. Fernsemer stammt aus Epfach und wohnt in Landsberg. Der 48-Jährige arbeitet als Elektroingenieur bei BMW in der Entwicklung. Schon als Bub sei er mit dem Vater oft in den Wald gegangen. Seit zehn Jahren ist er verantwortlich für die 23 Hektar Wald, die zur früheren Landwirtschaft in Epfach gehören und die auf vier Parzellen verteilt sind.

Das Fernsemer-Grundstück an der B17 ist sechs Hektar groß. Die Westseite an der vielbefahrenen Bundesstraße sei Stress ausgesetzt; starker Wind und ein Kiesboden, wo die Fichten als Flachwurzler nur wenig Halt haben, seien dort kennzeichnend. Nach einem Sturm war in den 50er Jahren ein reiner Fichtenbestand herangewachsen.



Doch seit zehn Jahren sorge des Öfteren Schadholz durch Borkenkäfer, der sich vor allem bei mehrwöchigen Trockenphasen rasch ausbreitet, für Schaden und zusätzlichen Arbeitsaufwand. Fernsemer wandte sich daraufhin an das Forstamt, ließ sich gründlich beraten. Auf drei kleinen eingezäunten Feldern wurde daraufhin im Dezember durchforstet. 475 Pflanzen sind nach dem Auslichten unter den Fichten neu gesetzt worden – im Wesentlichen Buche und Bergahorn. Zwischendrin ist auch die Weißtanne als Schattenbaumart dabei.



Die meiste Arbeit lässt Jürgen Fernsemer von Forstwirten über die Waldbesitzervereinigung (WBV) erledigen, weil er selber von Berufs wegen nicht die Zeit dazu hat. Doch er hat einen eigenen Rückewagen, mit dem er vereinzelt selbst Entnahmen vornimmt. Bei dem Waldstück an der B17 hat er mit seinem Schwager und zwei weiteren Helfern an zwei Tagen selbst fleißig gepflanzt. „Weil ich Lust drauf hatte,“ bekennt Fernsemer, der mit 23 Hektar ungewöhnlich viel Wald besitzt. Im Schnitt sind es im Landkreis Landsberg je Eigentümer nur 1,3 Hektar – und da sind der Staatsforst und der Landsberger Stadtwald sogar eingerechnet.





Als Beispiel dafür, dass sich ein „systematisches und planmäßiges Vorgehen“ langfristig auszahle, beschrieb Revierförster Michael Lang die Aktion in Fernsemers Waldgrundstück. Auf vieles werde dabei Rücksicht genommen – bis hin zu der Entscheidung, wie bei der späteren Entnahme die Stämme mit den Kronen gefällt werden können. Ebenso wie Revierförster Lang betont Stefan Warsönke als Bereichsleiter Forsten den Schritt „weg von der Kahlschlagwirtschaft“.



Reichlich Waldumbau



Nach wie vor gibt es im Landkreis Landsberg noch viele Fichtenbestände, die es zu pflegen oder umzubauen gilt. Die Experten empfehlen, aktiv zu werden: „Die günstige Lage am Holzmarkt sei eine gute Gelegen­heit, jetzt zu durchforsten und den Wald planmäßig umzubauen.“ In jüngeren Wäldern würden in dieser Phase die Weichen für Qualität, Zuwachs und Mischung gestellt.



Die Bäume schließen entstehende Lücken rasch und legen schnell an Durchmesser zu. Verpasste Eingriffe führen, so die AELF-Verantwortlichen, hingegen zu Stangenwäldern, die anfällig gegen Sturm und Schnee sind. In älteren Fichtenbeständen könne nach einer Durchforstung unter dem schützenden Schirm des Altholzes Tanne und Buche gepflanzt werden. Diese vorsorgende Art des Waldumbaus komme ohne Kahlflächen aus. Denn wenn die Altfichten geerntet werden, stünde bereits ein gut entwickelter, zuwachsstarker Jungwuchs in den Startlöchern.

Beratung & Förderung

Jeder Waldbesitzer kann sich von den örtlichen Förstern kostenlos beraten lassen. Nähere Informationen dazu gibt es unter E-Mail poststelle@aelf-­ff.bayern.de oder unter Telefon 08141/3223-0. Das Bayerische Forstministerium fördert aktuell die Pflanzung von Mischwald mit 2,50 Euro pro Baum. Einen Zuschuss gibt es auch für Naturanflug, wenn die Mischung stimmt. jj