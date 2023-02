Frauenpower in lebendigen Dörfern

Von: Ulrike Osman

Frauenpower auf dem Land: Kreisbäuerin Marlies Dirr (links) und die stellvertretende Bezirksbäuerin Irmgard Posch (rechts) zeichneten die frischgebackenen Hauswirtschaftsmeisterinnen Karin Schmid (2. von links) und Larissa Lechner mit Ehrenurkunden aus. © Osman

Eresing – „Mit uns leben die Dörfer!“ Selbstbewusst und engagiert hat sich der weibliche Teil des Kreisbauernverbands beim diesjährigen Landfrauentag präsentiert. Die stellvertretende Bezirksbäuerin Irmgard Posch machte in ihrer Ansprache vor dem vollbesetzten Saal des Alten Wirts in Eresing deutlich, welch vielfältige Rollen die Landfrauen spielen: Sie pflegen Gemeinschaft und geben Orientierung, vermitteln Alltagskompetenzen, tragen zum attraktiven Erscheinungsbild von Dörfern bei, sind Fachfrauen für Ernährung und sorgen mit ehrenamtlicher Arbeit für eine lebendige Dorfgemeinschaft.

Viel hat sich getan, seit sich vor 75 Jahren die Landfrauen erstmals innerhalb des Bayerischen Bauernverbands (BBV) organisierten. Altes Arbeitsgerät, von der Kaffeemühle bis zur Petroleumlampe, machte als Bühnendeko deutlich, wie anders der Alltag damals noch aussah. Den großen gesellschaftlichen Wandel, der seitdem stattgefunden hat, sind die Landfrauen mitgegangen, unterstrich Kreisbäuerin Marlies Dirr. Heute sei der Dialog mit der Gesellschaft außerhalb der Landwirtschaft zwar mühsam, aber wichtiger denn je. Dass dafür auch moderne Kommunikationskanäle wie Social Media und Messengerdienste genutzt werden müssen, betonten Dirr und Posch gleichermaßen.



Wissen über Lebensmittel­produktion, Ernährung, Nachhaltigkeit, Regionalität und Saisonalität – all die Dinge, die angesichts von Energie- und Klimakrise wieder in den Vordergrund treten – können die Landfrauen vermitteln, so Dirr. Sie tun dies im Rahmen von Bildungsprogrammen, Freizeitangeboten und in Zusammenarbeit mit Schulen. Hier gehe es vor allem um die Vermittlung von Alltagskompetenzen, die nicht mehr unbedingt innerhalb der Familie erlernt würden.



Wie groß die Lücken teilssind, illustrierte Karin Schmid – eine von zwei ausgezeichneten Hauswirtschaftsmeisterinnen – mit einer Anekdote aus der Zeit ihres Meisterprojekts. Sie hatte mit Münchner Feuerwehrmännern ein Kochbuch erarbeitet und musste einem 25-Jährigen erklären, wie man Salzkartoffeln kocht. Seine Frage hatte sie zunächst für einen Scherz gehalten, doch ihre Erklärung quittierte er ernsthaft mit einem „Voll cool, danke“.



Die Ehrengäste beim moderierten Grußwort schlugen sich da besser. CSU-Bundestagsabgeordneter Michael Kießling hatte auf die Frage von Marlies Dirr ein Pfannkuchenrezept parat. Und der Chef des Landwirtschaftsamts Fürstenfeldbruck, Franz-Josef Mayer, wusste, dass Weißwürste bei der Zubereitung nicht platzen dürfen. Dass Alltagskompetenzen stärker in den Schulunterricht integriert werden sollten, fand Grünen-Landtagsabgeordnete Gabriele Triebel.



Die Verbindung zur Politik ist den Landfrauen wichtig, um ihren Forderungen Gehör zu verschaffen. „Lebendige Dörfer brauchen Infrastruktur, auch digitale, und medizinische Versorgung“, betonte Irmgard Posch. Auch müsse der Gesellschaft vermittelt werden, dass die Landwirtschaft kein „Klotz am Bein“ sei, sondern ein Garant für Lebensmittelversorgung, dass sie einen Beitrag zu Energiesicherheit und Klimaschutz sowie zum Erhalt der Artenvielfalt leisten könne. Posch: „Die Landwirtschaft ist nicht das Problem, sondern Teil der Lösung.“