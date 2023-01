Rationals Spitzenjahr: über 1 Milliarde Umsatz

Von: Werner Lauff

Die Produktion des Kernprodukts von Rational, des iCombi. © FKN

Landsberg – Schon vor drei Monaten zeichnete es sich ab: Dem Hersteller von Großküchengeräten aus der Siegfried-Meister-Straße geht es so gut wie nie. Die Aktiengesellschaft hat die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Lieferengpässe bei elektronischen Bauteilen überwunden. Nach den vorläufigen Geschäftszahlen überschreiten die Umsatzerlöse mit erwarteten 1,022 Milliarden Euro im Jahr 2022 erstmals die Milliardenmarke. Der Umsatzwachstum zum Vorjahr betrug 242 Millionen Euro oder 31 Prozent, der Vorsteuergewinn EBIT liegt bei 235 Millionen Euro.

Damit lagen die Umsatzerlöse und der Gewinn über der im September bereits einmal angehobenen Prognose. Maßgeblich dafür waren Umsatzerlöse im vierten Quartal in Höhe von 290 Millionen Euro; das war zum vierten Mal in Folge ein neuer Quartalshöchstwert. Gründe für diese Entwicklung seien das aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung volle Auftragsbuch in Kombination mit der im zweiten Halbjahr ausreichenden Versorgung mit Elektronikbauteilen zum Abbau der hohen Auftragsbestände. Auch die intensive Kundenbetreuung und das „weitreichende Dienstleistungsangebot“ von Rational seien dafür verantwortlich – mit anderen Worten: Rational verkauft mehr Produkte, punktet aber auch beim After-Sale-Service.



2021 hatte Rational noch 780 Millionen Euro Umsatz gemacht; nun resultierte aus einer Steigerung von 31 Prozent die Überschreitung der Milliardenschwelle. Zu dieser „überaus positiven Geschäftsentwicklung“ hätten auch umsatzsteigernde Währungs- und Preiserhöhungseffekte beigetragen. Regional hätten sich nahezu alle Märkte sehr gut entwickelt; die amerikanischen Länder hätten mit überproportionalen Wachstumsraten von nahezu 60 Prozent herausgeragt.



iVario boomt

Seit einigen Jahren spricht Rational von zwei Produktgruppen; beide hätten zum Wachstum beigetragen, heißt es. In der (traditionellen) Produktgruppe „iCombi“ werde aufgrund guter Teileverfügbarkeit im zweiten Halbjahr ein Umsatzwachstum von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr erzielt. „Besonders erfreulich“ seien die Umsätze in der zweiten Produktgruppe „iVario“ gestiegen. Hier betrage das erwartete Wachstum 57 Prozent. Das Gerät ersetzt in Großküchen und Restaurants Töpfe, Kipper, Pfannen, Fritteusen und Sous-vide-Garer.



Das hohe Umsatzwachstum zusammen mit unterproportional steigenden Kosten führte zu einem Rekord-EBIT in Höhe von voraussichtlich rund 235 Millionen Euro; der Vergleichswert aus dem Vorjahr war 160 Millionen Euro. Die EBIT-Marge für das Geschäftsjahr 2022 lag entsprechend bei rund 23 Prozent und übertraf den oberen Wert der Prognosebandbreite.



Erfreuliche Nachrichten sind das nicht nur für die Aktionäre, die am 28. März einen neuen Dividendenvorschlag erhalten, sondern auch für die Stadt Landsberg. Ihr größter Gewerbesteuerzahler dürfte dieses Jahr noch einmal kräftig mehr Steuern entrichten als angenommen. Das behebt zwar nicht die strukturellen Probleme des Haushalts (der KREISBOTE berichtete), könnte aber zu schwarzen Zahlen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb führen.