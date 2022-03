Gutachten für Dießener Huber-Häuser

Von: Dieter Roettig

Wie es mit den „Huber-Häuser“ in Dießen weitergeht, liegt auch am Gutachten über eine mögliche Kontaminierung, das jetzt vorliegt. © Roettig

Dießen – Neues von den „Huber-Häusern“ in der Dießener Johannisstraße, die die Marktgemeinde geerbt hat. Bevor man sich hier Gedanken über die künftige Verwendung machen kann, muss ein Gutachten Aufschluss darüber geben, inwieweit Gebäude und Boden aufgrund der über hundertjährigen Vorgeschichte als Druckerei mit Schadstoffen kontaminiert sind.

Dieses umfangreiche Gutachten liegt jetzt vor, wie Klaus Hirschvogel vom Technischen Bauamt bei der letzten Gemeinderatssitzung auf Nachfrage bestätigte. Zusammen mit Gutachter, Bauamt, den Liegenschaftsreferenten im Gemeinderat und Bürgermeisterin Sandra Perzul wird man sich in der kommenden Woche intensiv damit auseinandersetzen. Etwas Positives ließ die Bürgermeisterin gegenüber dem KREISBOTEN schon „durchsickern“: Das Wasser im Erdgeschoß sei nicht kontaminiert.

Das unübersehbare Ensemble auf 2.450 Quadratmetern an der Johannisstraße besteht aus einer unter Denkmalschutz stehenden rosafarbenen Stadtvilla aus der Gründerzeit mit reichlich Dekor, einem roten Firmengebäude und einem gelben Wohnhaus dazwischen. Dahinter verbergen sich in zweiter Reihe die mächtigen Druckereigebäude um einen Innenhof.

Joseph Carl Huber (1870 – 1948) eröffnete im Dezember 1890 eine Buchdruckerei, die er immer weiter ausbaute und unter wechselnden Namen führte wie „Druckerei J. C. Huber & Sohn“ oder „Graphische Kunst- und Verlagsanstalt Jos. C. Huber K.G.“. Namhafte Verlage und Unternehmen zählten zu den Kunden. In der Blütezeit war Huber mit bis zu 250 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in der Gemeinde Dießen.

Aktuell gibt es für Marktgemeinde drei Optionen für die geerbten Huber-Häuser: Erstellung eines eigenen Sanierungs- und Nutzungskonzeptes, Verkauf an einen Investor oder Verpachtung an den Verein Freie Kunstanstalt, der schon ungeduldig mit den Hufen scharrt. Frei nach dem Motto „Kultur für Alle“ möchten sie der Industrie-Brache neues Leben einhauchen mit einem bürgernahen Freiraum für Kunst, Kultur, Musik, Bildung, Soziales und Jugendarbeit.

Und sie möchten die heruntergekommenen Gebäude und Räumlichkeiten in eigener Regie Stück für Stück mit heimischen Handwerkern sanieren. Finanziert von Spenden und Fördergeldern.