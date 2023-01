Ruderclub Kaufering: Wenn der Coach die Schule schwänzt

Von: Susanne Greiner

Auch der Ruderclub am Lech Kaufering (RCLK) war bei den 53. Bundeswettbewerb der Jungen und Mädchen in Bremen dabei. © BSC

Landsberg - Zwei Tage hat ein 18-Jähriger unentschuldigt im Unterricht gefehlt. Der Grund: Als Trainer im Kauferinger Ruderclub begleitete er seine Eleven zum Wettkampf nach Bremen – obwohl die Schule ihm das untersagt hat. Jetzt steht er vor dem Amtsgericht Landsberg.

Ehrenamtliches Engagement ist lobenswert. Leidet darunter jedoch die Schulleistung, könnte das zu einer Geldstrafe führen. So ge­schehen bei einem 19-jährigen Schüler eines Landsberger Gymnasiums. Der jetzige Abiturient ist Trainer beim Ruderclub am Lech Kaufering (RCLK) – und muss sich jetzt wegen versäumten Unterrichts vor dem Amtsgericht Landsberg verantworten.



Der Vorfall ereignete sich vergangenes Jahr: In Bremen fand im Juli der 53. Bundeswettbewerb der Jungen und Mädchen im Rudern statt – und der damals 18-Jährige Rudertrainer wollte seine Ruder-Eleven in die Hansestadt begleiten. Dafür musste er aber die Schule ‚schwänzen‘: Ein von dem Schüler gestelltes, vom RCLK und sogar vom Bayerischen Ruderverband unterstütztes Befreiungsgesuch lehnte die Schulleitung ab. Der junge Mann habe Defizite in einem Fach. Auch auf den Wunsch nach einem weiteren Gespräch habe die Schule nicht reagiert, informiert RCLK-Vorsitzender Sascha Barby. Letztendlich fuhr der junge Trainer dann trotzdem nach Bremen – und verpasste so zwei Tage Unterricht.



Bei dem ‚defizitären Fach‘ habe es sich um Mathe gehandelt, sagt Barby. Ob der Schüler versetzungsgefährdet gewesen sei, wisse er nicht. Bei zwei Fehltagen sind dem Schüler damit aber wohl maximal vier Schulstunden entgangen. Dennoch meldete das Gymasium das unentschuldigte Fehlen des Schülers dem Landratsamt, das wiederum ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einleitete. Am Ende stand eine Geldbuße. Gegen die erhob der Schüler Einspruch, weshalb er sich jetzt vor dem Amtsgericht Landsberg verantworten muss.



„Ein Verweis als milderes Mittel wäre im Ermessen der Schule gewesen“, meint Vorsitzender Barby. Dem habe die Schule aber nicht entsprochen, „obwohl der Schüler weder vorhergehende Verweise noch unentschuldigte Fehlzeiten hatte“. Auch dass sich der Präsident des bayerischen Rudervereins, Alexander Dingeldey, direkt an Landrat Thomas Eichinger gewandt und der Schüler zudem eine ausführliche Begründung seines Handelns abgegeben habe, sei ohne Erfolg geblieben.



„Das ist ein Schlag ins Gesicht der Ehrenamtlichen insgesamt“, sagt Barby. Die Sportler benötigten professionelle Betreuung. „Dieses Engagement wird hier massiv in Frage gestellt.“ Die Reaktion der Schulleitung hätten auch einige Lehrer des Gymnasiums nicht nachvollziehen können, weiß Barby. „Die wollten sogar die Geldstrafe übernehmen.“ Man sehe ein, dass der Schüler unentschuldigt gefehlt habe, „aber nicht unbegründet“.



Es gehe dem Ruderclub nicht um die Geldstrafe an sich, die würde man natürlich überneh­men: „Aber soll zu Lasten eines ehrenamtlichen Trainers, der sich in seiner Freizeit für Jugendliche und die Gesellschaft einsetzt, tatsächlich ein Exempel statuiert werden?“, fragt Barby. Dabei habe es auch seitens der Mitarbeiterin im Landratsamt Zuspruch und „Unverständnis für den Vorgang und die Verhängung der Geldbuße“ gegeben. Er vermisse dennoch eine Prüfung der Kreisbehörde auf „Sinn und Verhältnismäßigkeit des von der Schule angestrengten Ordnungswidrigkeitsverfahrens“.

„Wenn der Befreiungsantrag von der Schule abgelehnt wird, muss das Landratsamt eine Ordnungswidrigkeit einleiten“, sagt indessen Landrats­amtssprecher Wolfgang Müller. Zwar sei der Schüler offiziell nicht mehr schulpflichtig. „aber wenn er die Schule nicht abgebrochen hat, hat er eine Anwesenheitspflicht“, so Müller.