Fast ein halbes Jahrhundert im Denklinger Rathaus

Von: Sabine Schwinde

Teilen

Johann Hartmann feiert im August ein Jubiläum © Gemeinde Denklingen

Denklingen – Johann Hartmann wird in diesem Jahr ein besonderes Dienstjubiläum feiern. Er ist seit 50 Jahren Beamter und arbeitet seit ganzen 40 Jahren im Rathaus in Denklingen. Als er dort anfing, gab es weder Computer noch Handys. Vieles hat sich seither verändert. Vor allem habe er Gelassenheit gelernt.

Smartphone, Tablets und Zoom-Konferenz – solche Begriffe waren Zukunftsmusik, als Johann Hartmann seine Beamtenlaufbahn startete. „Das Maximum an moderner Technik war eine elektrische Schreibmaschine“, erinnert sich der 65-Jährige lachend. „Meinen ersten PC habe ich 1989 bekommen, die Festplatte hatte 10 Megabyte.“ Johann Hartmann leitet die Geschäfte im Rathaus der 3.000-Seelen-Gemeinde Denklingen im Landkreis Landsberg am Lech. Im August diesen Jahres wird er mit einem rekordverdächtigen Dienstjubiläum von 50 Jahren in den Ruhestand gehen. Zeit für eine Bilanz.



Vermessungsingenieur wollte Johann Hartmann ursprünglich werden. Dann kam 1973 der bestandene Einstellungstest für die Beamtenlaufbahn dazwischen. „Von allen Alternativen schien mir diese die attraktivste zu sein“, erinnert er sich im Gespräch. Bereut hat Johann Hartmann seine Entscheidung nie.



Nach zehn Jahren beim Freistaat Bayern wechselte der gebürtige Epfacher 1983 aus München zurück in die Heimat. Fünf Bürgermeister hat Hartmann seither in Denklingen miterlebt – derzeit amtiert dort Andreas Braunegger. „Die Wechsel der Dienstvorgesetzten würde ich rückblickend als die prägend­sten Einschnitte im Berufsleben bezeichnen“, sagt Johann Hartmann. Aber natürlich sind da auch viele andere Erinnerungen, zum Beispiel an die Zeit als Leiter des Standesamtes.



Rund 30 Paare hat Johann Hartmann getraut. „Ein Brautpaar hat sich am Tag vor Heiligabend das Jawort gegeben, ohne Trauzeugen, ganz für sich allein. Das hat mich berührt.“ Bei der anderen Hochzeit sei der Bräutigam „ein bisserl arg spät“ gekommen, wie sich Johann Hartmann lachend erinnert. Geheiratet wurde trotzdem – „auf dem Land sind die Leute gelassener“.



Apropos Gelassenheit: Manchmal braucht man als Beamter ein dickes Fell. Zum Beispiel, wenn in geselliger Runde Beamtenwitze zum Besten gegeben werden? „Ich kann darüber herzlich lachen“, versichert Hartmann glaubhaft, bevor er ernst wird. „Ich habe als Referent und Schriftführer an rund 1.000 Gemeinderatssitzungen teilgenommen und 20.000 Beschlussvorschläge verfasst – da hat es auch viel Ärger gegeben. Man macht sich nicht nur Freunde in der Gemeinde, aber damit muss man leben.“



Im Rathaus ist das Arbeitsklima bisher jedenfalls immer „sehr gut“ gewesen. „Das ist mir nach wie vor besonders wichtig“, beteuert Hartmann. „Ich werde im Ruhestand schon noch ab und zu bei den Kollegen vorbeischauen.“ Dafür dürfte nicht mehr allzu viel Zeit bleiben, bei allem, was Johann Hartmann in seinem Ruhestand vor hat. Er wird viel Zeit mit seiner Familie verbringen, denn er hat zwei erwachsene Söhne und lebt mit seiner Frau in Epfach. Er plant spontane Urlaube und Reisen ab kommendem Sommer. Außerdem möchte er sich Zeit nehmen, um Opern, Konzerte oder Theater zu besuchen. „Und wenn mir wirklich mal die Arbeit ausgeht, dann findet meine Frau sicherlich eine Aufgabe für mich.“ Langweilig wird es also bei Herr Hartmann auch nach seinem 50-jährigen Jubiläum nicht.