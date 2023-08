85 neue Mitarbeiter

Rational: 23 Prozent mehr Umsatz im ersten Halbjahr

Von: Toni Schwaiger

Die Rational AG ist weiter auf Wachstumskurs. © Rational

Landsberg – Den erfolgreichen Start ins Jahr 2023 hat die Rational AG im zweiten Quartal fortgesetzt. Sondereffekte halfen hierbei. Das geht aus dem Halbjahresbericht des Weltmarktführers für Großküchen­technik hervor. „Wir profitierten von positiven Umsatzeffekten, während geplante Investitionen und Ausgaben sich erst in den kommenden Monaten in unseren Büchern abzeichnen werden“, berichtet Geschäftsführer Dr. Peter Stadelmann.

Mit 278,3 Millionen Euro konnte Rational den Umsatz des zweiten Quartals 2022 um 20 Prozent übertreffen. Dabei lieferten das Gerätewachstum und die Preiserhöhungen einen wichtigen Wachstumsbei­trag. Nach sechs Monaten lag der Umsatz mit 560,8 Millionen Euro um 23 Prozent über Vorjahr. „Neben positiven Mengen- und Preiseffekten half auch der erwünschte Abbau des Auftragsbestands um rund 85 Millionen Euro ab“, erklärt Finanzvorstand Jörg Walter. Der Auftragsbestand lag Ende Juni bei rund 160 Millionen Euro und sei damit laut Unternehmensangaben nahe am erwarteten neuen Normalniveau. „Damit einher ging die Normalisierung der Lieferzeiten.“



In der Produktgruppe iCombi lag der Umsatz im ersten Halbjahr um 27 Prozent über dem Vorjahresniveau. © Rational AG

Aus regionaler Sicht reichten die Wachstumsraten des ersten Halbjahres im Vorjahresvergleich von plus vier Prozent in Deutschland bis plus 50 Prozent in Nordamerika. Die Vereinigten Staaten bleiben somit der wichtigste Wachstumstreiber. In Lateinamerika wuchsen die Umsatzerlöse im Vorjahresvergleich um 33 Prozent. Asien konnte dank hoher Umsatzerlöse in Japan und der Erholung des chinesischen Geschäfts den Vorjahreswert um 29 Prozent übertreffen. Europa (ohne Deutschland) entwickelte sich mit einem Plus von 14 Prozent in den ersten sechs Monaten ebenfalls gut.



Die Umsatzkosten stiegen im ersten Halbjahr unterproportional zu den Umsatzerlösen.„Gründe hierfür sind zum einen die positiven Effekte durch die letztjährigen Preiserhöhungen und zum anderen der nachlassende Kostendruck in der Materialbeschaffung und Logistik“, berichtet Jörg Walter. Besonders bei Edelstahl, Reinigungschemie und den internationalen Frachtraten habe sich jüngst ein Rückgang der Beschaffungspreise abgezeichnet. „Hinzu kommt eine bessere Produktivität in unseren Fertigungsprozessen.“



85 neue Mitarbeiter

„Wir sehen ein großes Potenzial für unsere Produkte und Dienstleistungen. Wir wissen, dass diese in vielen Fällen erklärungsbedürftig sind und deshalb benötigen wir für die Erschließung dieses Potenzials insbesondere kundennahe Menschen im Vertrieb, die die Kunden auf unsere Technologie aufmerksam machen, in der Nutzung schulen und bei Fragen und Problemen unterstützen“, erklärt Geschäftsführer Stadelmann. Ende Juni arbeiteten 2.486 Menschen bei der Rational-Gruppe, davon 1.430 in Deutschland. In den ersten sechs Monaten stellte das Unternehmen 85 neue Mitarbeitende ein – vor allen im Vertrieb und vertriebsnahen Prozessen. Die Rational-Angestellten weltweit dürfen sich erneut über mehr Geld im Portemonnaie freuen: Nachdem im vergangenen Jahr die Gehälter um rund fünf Prozent erhöht wurden, folgt heuer eine weitere Gehaltsanpassung von rund vier Prozent.



Prognose bestätigt

Für das zweite Halbjahr erwartet die Geschäftsführung eine Abnahme der positiven Effekte. Dies hätte zur Folge, dass die gewöhnliche Saisona­lität der Umsatzerlöse hin zu einem stärkeren vierten Quartal nicht eintritt. Somit erwartet das Unternehmen im zweiten Halbjahr die Umsatzerlöse leicht unter denen des ersten und bestätigt die Wachstumsprognose des Gesamtjahres im „hohen einstelligen Prozentbereich“.



„Gemäß unseres Ausblicks für das Gesamtjahr werden wir bestimmte operative Ausgaben gezielt erhöhen. Vor allem im Vertrieb planen wir, die Kontaktrate zu potenziellen Kunden zu erhöhen und damit näher an noch mehr Kunden zu sein“, kündigt Finanzvorstand Walter an. Darüber hinaus treibe die Rational AG die strategischen Projekte zum Ausbau ihrer internationalen Standorte weiter voran. Als Belastung des zweiten Halbjahres sehe man auch die Entwicklung der relevanten Fremdwährungen.