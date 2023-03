Deftige Niederlage für Landsbergs Handballer

Von: Toni Schwaiger

Die Ansagen von Trainer Dirk Meier erzielten nicht die gewünschte Wirkung: Landsberg verlor klar gegen Niederaunnau. © Lenard Kürtök

Landsberg – Der beste Matchplan hilft nicht, wenn man sich nicht das gesamte Spiel an ihn hält oder halten kann. Zu dieser Erkenntnis sind am Sonntag die ersatzgeschwächten Handballer des TSV Landsberg gelangt. In der Landesliga-Süd trafen sie auf den TSV Niederraunau und verloren deutlich: mit 21:34.

Der Start gelang den Lechstädtern im gut gefüllten Sportzentrum wie erhofft. Mit konzentriertem Spiel war man auf Augenhöhe und konnte sich einen leichten Vorteil erarbeiteten (10:8/19.). Auch in der Abwehr stand man gegen die Positionsangriffe der Gäste stabil. Dann aber ging der Faden im Angriff verloren. So lagen die Gastgeber nach 26. Minuten schon mit 10:14 hinten und gingen beim 13:16 in die Pause.



Der Start in den zweiten Durchgang gelang dann wieder. Doch nach dem 15:16 (33.)wurde es schwierig. Johannes Kauter sah nach einem unbeabsichtigten Wurf in das Gesicht seines Gegenspielers Rot und musste vom Spielfeld. Er fehlte im ohnehin schon schwach besetzten Rückraum. Einen Angriff später kassierte der zurzeit nicht zu ersetzende Finn Meyer seine zweiten zwei Minuten, war damit rot-gefährdet und musste in der Abwehr vorsichtiger agieren.



Das belastete das heimische Spiel noch mehr. Die Außen wurden kaum eingebunden und es kam immer wieder zu Fehlpässen und technischen Fehlern. Das nutzen die Gäste und kamen so regelmäßig zu Treffern aus der ersten oder zweiten Welle (17:24/46.). An Schluss war beim Gastgeber die Luft raus, Niederraunau zog auf 21:34 weg.



Mitte der zweiten Hälfte wurde Landsbergs Keeper Dominik Keller von Lars Herzfeld abgelöst. Der hochklassig erfahrene Torhüter ist kurzfristig zum TSV gestoßen – angesichts der langfristigen Verletzung von Hendrik Nietsch eine willkommene Verstärkung.



„Die ersten 20 Minuten war wirklich ganz ordentlich, auch bis zu Pause ging es noch ganz gut. Aber dann war der Faden weg, warum auch immer, und wir haben zu viele Fehler gemacht, das hat sich natürlich gerächt,“ war Trainer Dirk Meier nach dem Spiel mehr als unzufrieden. „Jetzt müssen wir sehen wie wir da gegensteuern können, personell wird sich so schnell nichts ändern.“



Aktuell rangiert Landsberg in der Landesliga Süd auf Tabellenplatz 8 mit 12:20 Punkten.