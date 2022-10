Saisonauftakt nach Maß für Landsbergs Handballerinnen

Von: Toni Schwaiger

Erfolgreichste Werferin beim TSV Landsberg: Gabriela Cistelecan. © lenardfotografie

Landsberg – Einen Auftakt nach Maß haben die Handball-Damen des TSV Landsberg verzeichnet. Gegen Aufsteiger SG Kaufbeuren/Neugablonz siegte das Team von Christoph Spitschan mit 21:19 Toren. Nach etlichen personellen Veränderungen, zum Teil erst in jüngerer Zeit, ging man nicht wirklich eingespielt ins erste Spiel der neuen Saison der Bezirksoberliga West. Es lief auch nicht immer alles so rund, aber mit zunehmen­der Spieldauer fanden die TSV-Damen immer besser zusammen und siegten verdient.

Landsberg begann zunächst mit einer offensiven 3:3-Abwehr. Die war noch nicht ganz sattelfest, was die Gegnerinnen gerne annahmen und gleich mal mit 2:0 in Führung gingen. Doch die Landsbergerinnen fingen sich schnell und glichen aus. Es entwickelte sich nun ein Spiel auf Augenhöhe.



Die Gäste waren sichtlich gut eingespielt und zeigten immer wieder schöne Kreisanspiele, die die Landsberger Abwehr vor Probleme stellten. Im TSV-Angriff war Geduld gefragt, für schnelles Spiel fehlte es noch an der Abstimmung und der nötigen Sicherheit. Aber mit überlegtem Spiel gelang es dann etwas Druck aufzubauen. So brachte man immer öfter Rückkehrerin Marine Hereth auf rechtsaußen und Gabriela Cistelecan im Rückraum erfolgreich in Position. Selbst durch den erneuten Rückstand ließen sich die TSV-Damen nicht verunsichern, sondern glichen wieder aus. (7:7/25.). Hätten sie die Siebenmeter alle verwandelt, wären sie schon jetzt in Führung gelegen. Auch die Abwehr gewann an Sicherheit und Veronika Stöcker war im Tor auf dem Posten. So ging es dann mit einem 11:10 in die Kabine.



Die Gastgeberinnen kamen gut in die zweite Halbzeit und bauten ihren Vorsprung etwas aus (14:11/36.). Die Siebenmeter waren jetzt bei Marina Hereth in guten Händen. Selbst als die Gäste wieder auf einen Treffer heran kamen musste man keine Angst um die Landsbergerinnen haben. Die heimische Abwehr hatte nun guten Zugriff auf den Gegner und vorne traf man regelmäßig. Landsberg glänzte nicht unbedingt, hatte das Spiel aber gut im Griff (20:16/53.). So gab es am Schluss einen verdienten 21:19-Erfolg.



„Es ist auf jeden Fall schon mal gut, mit einem Sieg in die Saison zu starten und er ist verdient,“ war Trainer Christoph Spitschan grundsätzlich zufrieden. Seine Analyse: „Die SG Kaufbeuren/Neugablonz ist nicht zu unterschätzen. Die sind einfach gut eingespielt und nicht umsonst aufgestiegen. Das hat mein Team für den Auftakt ganz ordentlich gelöst. Es haben uns ja auch zwei wichtige Spielrinnen gefehlt. Das können wir schon noch besser.“