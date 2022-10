Starke zweite Halbzeit: nächster Sieg für Landsbergs Handballer

Mit einer starken zweiten Halbzeit sicherten sich der TSV Landsberg (weiße Trikots) die nächsten zwei Landesliga-Punkte. © Lenard Kürtök

Landsberg – Mit guter Moral, mannschaftlicher Geschlossenheit und einer Steigerung in der zweiten Hälfte haben sich die Landsberger Handballer in der Landesliga-Süd gegen den TSV Niederraunau durchgesetzt. Mit diesem Sieg und damit verbunden den beiden Punkten war im Vorfeld nicht unbedingt zu rechnen.

Zunächst konnte man sich an die beiden zurückliegenden Spiele erinnert fühlen: Nach sechs Minuten lagen die Landsberger schon 1:6 im Hintertreffen. Die Lechstädter machten eigentlich nicht so viel falsch, nur ein paar unnötige Ballverluste oder im Angriff zu viel, die die Gastgeber gnadenlos zu Gegenstößen nutzen – und schon kassierte die Truppe von Dirk Meier Treffer, statt selbst erfolgreich zu sein.



Dann jedoch stabilisierte sich das Landsberger Spiel und man begann sich zurück zu kämpfen. Zuerst hielt der Landesligist vom Lech nur den Abstand, konnte sich dann auf zwei Tore ran arbeiten (10:12/22.), um wenig später wieder vier Gegentore in Folge hinnehmen zu müssen – ohne selbst zu treffen. So ging es mit einem 14:20-Rückstand in die Pause. Das war deutlich, es sah nicht gut aus. Die Kabinenpredigt des Trainers dürfte entsprechend ausgefallen sein.



Ganz anders das Bild in der zweiten Halbzeit. Die Landsberger schafften es, von Beginn an die technischen Fehler und leichten Ballverluste runter zu schrauben. Man bot dem Gegner nun weniger Möglichkeiten zu Gegenstößen und wenn man ihn in den Positionsangriff zwang, hatte man ihn meist im Griff. Die Torhüter trugen das ihre dazu bei. Dominik Keller hatte schon vor der Pause von Timo Stassek übernommen und war auch auf dem Posten. Wichtig die zwei Siebenmeter, die Hendrik Nietsch in dieser Phase hielt.



Mit sichererem Angriffsspiel begann Landsberg zu verkürzen, 22:23 stand es in der 41. Minute, wenig später fiel der Ausgleich. Jetzt zeigte der TSV, was er spielerisch drauf hat und zog Tor um Tor davon (30:25/51.). Selbst eine Auszeit der Gastgeber änderte da nichts. Das Momentum lag bei den Landsbergern. Auch mit einer Manndeckung und später einer komplett offene Deckung Niederraunaus kam man klar. Der 36:33-Erfolg der Landsberger war absolut verdient.



„Prima wie sich die Jungs gefangen und die zweite Halbzeit super gespielt haben“, lobte Trainer Dirk Meier. „Man hat gesehen was möglich ist, wenn wir unsere Fehlerquote minimieren und konzentriert spielen. Die Mannschaft hat sich mit toller Moral aus dem Rückstand rausgekämpft.“



Jetzt haben die Landsberger erst einmal zwei Wochen spiel­frei, bevor es zum Tabellennachbar Eichenauer SV geht.