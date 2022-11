Niederlage für Landsberger Handballer

Von: Sabine Fleischer

Die Abwehr mit Fynn Meier (am Ball) hinten reichte nicht aus: Die Handballer des personell geschwächten TSV Landsberg verloren gegen SV Eichenau mit 25:40. © Lenard Kürtök

Landsberg – Zehn Spieler haben beim Spiel gegen SV Eichenau gefehlt: Der TSV Landsberg Handball verlor in der Landesliga Süd sein sechstes Spiel mit 24:40. Auch die Landsberger Handballerinnen verlieren auswärts mit 27:11.

Das Wiedersehen mit dem ehemaligen Landsberger Trainer Sofian Marrague hatte man sich anderes vorgestellt. Man wollte dem Eichenauer SV schon lange Paroli bieten. Aber dann häuften sich die Absagen von Spielern, so dass zehn Mann fehlten. Aber aus Fairness kam eine kurzfristige Absage oder Verlegung für die TSV Handballer nicht in Frage. Trainer Dirk Meier schaffte es zwar, auch dank der A-Jugend und zweiten Mannschaft wieder 14 Mann aufzubieten. Aber etlichen Akteuren fehlten Spielpraxis und Zusammenspiel.



Trotzdem agierte man zunächst einigermaßen auf Augenhöhe. Vor allem Kai Roth sorgte dafür, dass man dran blieb (4:5/7.). Aber Eichenau fand immer besser den Weg zum Landsberger Tor. Zur Pause hieß es dann 10:16. Im zweiten Durchgang konnte der Abstand zunächst gehalten werden (17:25/44.). Wobei sichtbar wurde, dass eine Deckung auf diesem Niveau eingespielt sein muss. Konditionell war der kleine Kader auch eine Herausforderung (19:29/47.). Meier gab jedem Einsatzzeiten, so kamen die „Neulinge“ Rico Jahn und Yannik Müller auch zu ihren ersten Toren in der Landesliga. In der Schlussphase wurde dann nicht mehr intensiv genug verteidigt. Damit stand dann ein 25:40 am Ende auf der Tafel.



„Die Niederlage fällt für meinen Geschmack etwas zu hoch aus. Dass hier in der Besetzung wenig zu holen war, damit musste man rechnen. Aber die Jungs haben das nicht schlecht gelöst, im Rahmen des Möglichen. Da kann ich niemand einen Vorwurf machen,“ bewertete der Trainer das Spiel.



Es spielten: Keller, Stassek, Nietsch, Jahn (1), Piper, Putz (6), Eisen, Meier (6), Spieß, Schwarz, Jorasch (2), Müller (1), Roth (9/4), Hierstetter.



Auch bei den Handball Damen hatte man mit einem personell geschwächten Kader zu tun. Gegen BSC Oberhausen verlor man 27:11. Und auch hier gilt: Schnell abhaken..