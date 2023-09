Positiv gestimmt

TSV Landsberg: Handballer wollen mit neuem Trainer und Team durchstarten

Landsberg – Ein bisschen fühlt es sich wie ein Neustart an, die kommende Saison für die Handballer des TSV Landsberg, die am Sonntag beginnt. Zwar ist der Kader in weiten Teilen zusammengeblieben, aber der Trainer ist neu und er spielt nach dem Jahr Landesliga wieder in der Bezirksoberliga Alpenvorland.

Dass es so schnell wieder in die Bezirksoberliga ging, war keine echte Überraschung. Die Herren gingen das „Abenteuer Landesliga“ mit „genießen und schauen, was geht“ an. „Mit vollem Kader hätten wir in der Saison eine reelle Chance gehabt, deutlich mehr Punkte zu machen,“ war das Fazit des damaligen Trainers Dirk Meier. „Ausfälle in der ersten Sieben, davon hatten wir etliche, konnten wir eigentlich nur im Tor kompensieren.“ Ob es ohne die Ausfälle für den Klassenerhalt gereicht hätte? Möglich, so der Trainer, aber die Liga sei sehr ausgeglichen gewesen, „man hat ja gesehen, da konnte fast jeder gegen jeden gewinnen.“

Trotz des Ausfalls wichtiger Spieler hielten die Herren die Tür zum Klassenerhalt zumindest rechnerisch noch lange auf. Dass am Schluss die halbe Liga absteigen würde (sechs von zwölf,) war lange nicht klar.

Aber jetzt steht Florian Pfänder als neuen Trainer an der Seitenlinie. Dirk Meier hatte schon früh angekündigt, dass zum Ende der Saison für ihn Schluss sein würde.



Pfänder war zuletzt bei den 1. Herren des TSV Schwabmünchen tätig. Dort hat er mit seiner jungen Mannschaft bewiesen, dass er gerade Nachwuchsspieler in Seniorenbereich erfolgreich integrieren kann und den Meistertitel in der BOL erreicht.



Neben einem neuen Trainer gab´s auch Veränderungen im Team: Timo Stassek ging bereits im Frühjahr, Johannes Kauter hat vorerst seine Karriere beendet, Alexander Schwarz tritt kürzer und spielt in der zweiten Mannschaft, Hendrik Nietsch wird nach seiner schweren Verletzung nicht zurückkommen und Paul Schweitzer steht ausbildungsbedingt nicht zur Verfügung.



Aus der zweiten Mannschaft aufgerückt ist Kreisläufer Yannick Müller. Und kurzfristig dazu gekommen ist der Rückraumspieler Simon Grieshammer. Dazu kommen noch Spieler aus der ehemaligen A-Jugend, die in der Vorbereitung fleißig mit trainiert haben.



Positiv gestimmt

Trainer Florian Pfänder blickt positiv auf die kommende Saison. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe in Landsberg und bin auf die Liga im Alpenvorland sehr gespannt, die ist ja für mich neu. Wir haben in der Vorbereitung viel gearbeitet.“ Jeder Trainer wünsche sich in dieser Phase eine 100 prozentige Beteiligung, wobei es noch „Luft nach oben“ gegeben habe, aber „wir sind alle Amateure. Und dann gibt es auch Verletzungen und Urlaub.“ So konnte man in den Vorbereitungsspielen selten in Bestbesetzung auftreten.



„Wir haben ein gutes Team, da mach ich mir keine Sorgen. Ob es für das vordere Tabellendrittel reicht wird entscheidend davon abhängen, in welcher Besetzung wir antreten können“, so Pfänder.



Abteilungsleiter Roland Neumeyer ist ebenfalls optimistisch. „Mit Florian haben wir einen engagierten, erfahrenen Trainer gewonnen. Ich denke dem Team ist bewusst, dass sich gemeinsam einiges erreichen lässt und wird alles dafür tun.“



Um 18:30 tritt die erste Herrenmannschaft beim TSV Herrsching II an. Die Gäste schlossen die letzte Saison auf einem sicher Mittelfeldplatz ab. Am 24. September findet dann das erste Heimspiel um 16 Uhr im Sportzentrum gegen die HSG Gröbenzell-Olching statt.