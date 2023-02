Handwerk als Stabilitätsanker

Von: Ulrike Osman

Urkunden für langjährige Betriebinhaber: Kreishandwerksmeister Markus Wasserle (ganz rechts) und sein Stellvertreter Wolfgang Zeit (ganz links) ehrten (von links) Dietmar Kreitner (Schreinerei Kreitner, Issing, 25 Jahre), Martin und Robert Neß (Neß Haustechnik, Eching, 50 Jahre) und Ernst Mayr (Mayr Bauunternehmen, Obermeitingen, 75 Jahre). © Osman

Landsberg – Die Pandemie ist im wesentlichen überwunden, Materialengpässe normalisieren sich, der Energiepreisdruck hat nachgelassen. Die wirtschaftliche Lage ist zwar immer noch fragil, hat sich aber laut Handwerkskammerpräsident Franz Xaver Peteranderl in letzter Zeit aufgehellt. Dass die Branche dennoch mit vielen Problemen zu kämpfen hat, wurde beim Handwerkerempfang im Landratsamt deutlich.

Peteranderl hatte Zahlen mitgebracht. Ihm zufolge verzeichnete das oberbayerische Handwerk 2022 im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzplus von zehn Prozent auf fast 51 Milliarden Euro, doch machten die Preissteigerungen daraus ein reales Minus von 1,2 Prozent. Dass im vergangenen Jahr mehr als jede vierte Lehrstelle (26 Prozent) im bayerischen Handwerk unbesetzt blieb, macht den Betrieben zusätzlich zu schaffen.



Der Fachkräftemangel wird sich aufgrund der demografischen Entwicklung noch verschärfen, wie Landrat Thomas Eichinger deutlich machte. Bis 2035 werde eine halbe Million Menschen weniger auf dem Arbeitsmarkt sein. Die Lücke könnten Zuwanderer schließen. Diese würde Eichinger allerdings lieber über eine gezielte Anwerbepolitik ins Land holen als über Flucht und Asyl.



Das immer drängendere Problem des fehlenden Wohnraums sprachen sowohl Eichinger als auch CSU-Bundestagsabgeordneter Michael Kießling an. Während letzterer verstärkte Anstrengungen sowie den Abbau von Hürden vom Bund forderte, hatte Kreishandwerksmeister Markus Wasserle einen Wunsch ans Landratsamt – eine „Bau-Turbo-Task-Force“, da man auf Baugenehmigungen „oft eine mittlere Ewigkeit“ warten müsse.



Wasserle forderte zudem Erleichterungen und unbürokratische Lösungen für Geflüchtete und Migranten, die eine Ausbildung beginnen wollen. Und er sprach das Problem der Schwarzarbeit an, der mit Kontrollen durch Zoll und Senkung der Steuerlast auf Überstunden begegnet werden müsse.



Die Landsberger Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl würdigte das Handwerk als Stabilitätsanker und verlässlichen Partner der Kommunen, wobei das geltende Vergaberecht kritisch hinterfragt werden müsse – denn es erschwere die Kooperation mit regionalen Betrieben eher als sie zu fördern.



Einblick in die Arbeit seines Steinmetzbetriebes gab der Bundesinnungsmeister der Steinmetze Markus Steininger in einem Impulsvortrag. Über das soziale Engagement des regionalen Handwerks in Gestalt der Aktion „Handwerk mit Herz“ sprach Ernst Höss. Traditionell gehören zum Handwerkerempfang auch viele Ehrungen – von besonders erfolgreichem Nachwuchs, langjährigen Mitarbeitern, Betriebsleitern und Meistern. Bis alle Geschenke und Urkunden überreicht waren, hatten die im Foyer wartenden Weißwürste das Mittagsläuten längst gehört – was dem Genuss jedoch keinen Abbruch tat.