Studyfuture, das Netzwerk der DZG-Zöglinge

Hoben das Projekt ,studyfuture@DZG‘ aus der Taufe: Hannah Kuhn (links) und Florian Behrend. © DZG

Landsberg – Mit dem Projekt ,studyfuture@DZG‘ wollen Hannah Kuhn und Florian Behrend, beide Absolventen des Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums (DZG), den Übergang zwischen Schule und dem, was danach kommt, für die nachkommenden Schüler transparenter machen.

Zunächst haben die beiden Gründer ein Alumni-Netzwerk (für Zöglinge) ins Leben gerufen, um den Kontakt zwischen den Ehemaligen und der Schule zu halten und zu intensivieren. Über dieses Netzwerk werden dann Ehemalige kontaktiert, um sie für einen Vortrag an der Schule über das, was sie nach dem Abitur gemacht haben, zu gewinnen.



Ein erster Infonachmittag fand bereits im vergangenen Jahr statt. Dabei sprachen sechs Referenten über ihren persönlichen Werdegang und stellten sich dann den Fragen der Zehnt- bis Zwölftklässler. Es ging um das Duale und das Auslands-Studium, um Stipendien und eine Ausbildung. Die Schüler bekamen so einige persönliche Einblicke von den Ehemaligen und können diese nun als Entscheidungshilfe für ihre eigene Zukunft nutzen.



Das Projekt bietet noch weitere Vorteile: Der Austausch zwischen ehemaligen und aktuellen Schülern stärkt die Schulgemeinschaft. Zudem soll es in Zukunft für die Ehemaligen einfacher sein, Jahrgangstreffen zu organisieren. Zu guter Letzt sorgt das Projekt auch für mehr Chancengleichheit.



Infotag noch im März

Die Netzwerkgründer selbst haben inzwischen ihr Wunschstudium gefunden. Beide legten 2021 ihr Abitur ab und studieren nun an der Universität Augsburg (Hannah Kuhn Medizin und Florian Behrend Global Business Management). Im März wird – in enger Zusammenarbeit mit dem Förderverein – der am DZG traditionelle Infonachmittag zu etlichen Studienfächern organisiert. An diesem werden weitere Ehemalige diverse Studiengänge genauer vorstellen.