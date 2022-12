Hat der Dießener Heimatverein eigenmächtig abkassiert?

Von: Dieter Roettig

Für den matschigen Parkplatz an der Rotter Straße hat der Heimatverein Gebühren kassiert, obwohl ihn die Gemeinde gratis zur Verfügung gestellt hat. © Roettig

Dießen – Zwei Euro Gebühr sind nicht die Welt für einen ordentlichen Parkplatz. Beim extra zum Weihnachtsmarkt geöffneten Ausweichparkplatz an der Rotter Straße mussten viele Besucher allerdings durch vermatschte Wiesen und Wege Richtung Ausgang stapfen und sich ordentlich die Schuhe versauen. Zahlreiche Beschwerden gingen darauf bei der Gemeinde und auch beim KREISBOTEN ein.

Die Marktgemeinde hatte auf Antrag des veranstaltenden Heimatvereins den ansonsten geschlossenen Parkplatz für die Zeit des Weihnachtsmarktes geöffnet. Julia Rieß, die Organisatorin des Events, war diesbezüglich beim Ordnungsamt und hatte „the same procedure“ wie beim letzten Markt vor der Pandemie 2019 beantragt. Damals wurde auch ein Obolus von zwei Euro für die Parkplatzaufsicht verlangt. Ihre diesbezügliche mündliche Anfrage für dieses Jahr wurde angeblich vom Ordnungsamt genehmigt. „Leider habe ich mir das nicht schriftlich geben lassen“, bedauert Julia Rieß, nachdem es jetzt Meinungsverschiedenheiten darüber gibt.

Bürgermeisterin Sandra Perzul sagte dazu auf Anfrage des KREISBOTEN: „Wir haben den Antrag auf die Parkflächen für den Weihnachtsmarkt genehmigt. Von einem Abkassieren war jedoch bei Antragstellung in unserem Ordnungsamt nicht gesprochen worden.“ Sie müsse jetzt klären, wie der Heimatverein auf die Idee gekommen ist, die Parkflächen abzukassieren, die er von der Gemeinde umsonst bekommen habe.

Besonders pikant ist dabei, dass der Heimatverein einer der Initiatoren des Bürgerentscheids gegen den Ausbau des Parkplatzes an der Rotter Straße war, der angeblich eine wertvolle „Blühwiese“ sei. Bei den Gesprächen am Bratwurststand des Marktes über die versauten Schuhe hörte man Schadenfreude raus gegenüber jenen, die gegen den Ausbau gestimmt hatten: „Da müsst ihr halt künftig zum Weihnachtsmarkt Gummistiefel anziehen.“ Angeblich seien einige Besucher beim Aussteigen aus dem Auto sogar ausgerutscht und in den Matsch gefallen.