Haushalt Landsberg: Ja zum HCL, nein zu Anti-Terror-Pollern

Von: Ulrike Osman

Energie sparen und die Eissaison erst im Oktober starten? Das hätte Folgen für die Riverkings, weshalb sich die Mehrheit des Finanzausschusses dagegen ausgesprochen hat. © Julian Leitenstorfer

Landsberg – Wenn man schon länger im Stadtrat sei, wisse man: „In jeder schwierigen Situation kommt das Thema Eishalle“ – diese Erfahrung des langjährigen Gremiumsmitglieds Christoph Jell (UBV) blieb nicht unwidersprochen, sollte jedoch die Debatte um mögliche Beschneidungen des Eissports in Landsberg in eine größere Perspektive einordnen. Entzündet hatte sie sich an den Energiekosten, die bei den diesjährigen Haushaltsberatungen naturgemäß in den Fokus rückten.

Die Eissaison dauert von Ende August bis Ende März. Würde man den Saisonstart auf Anfang Oktober schieben, ließen sich circa 56.000 Kilowattstunden Strom und damit Kosten von 34.000 Euro einsparen, rechnete Stadtkämmerer Alexander Ziegler vor. „Aber dann könnte der HCL nicht mehr in seiner Liga spielen.“ Deshalb stand in seinen Augen ebenso wie für die Mehrzahl der Mitglieder des Finanzausschusses eine Verkürzung der Eissaison nicht wirklich zur Debatte.



Daniela Groß (Grüne) warnte jedoch davor, es sich zu einfach zu machen. „Eissportler werden von uns wesentlich mehr subventioniert als Sportler in einer Turnhalle.“ Ganz fair sei das nicht. OBin Doris Baumgartl (UBV) konterte, alle Vereine würden mit „sehr moderaten“ Hallenmieten unterstützt. Dass beim Eissport die Kosten höher seien, liege „in der Natur der Sache“. Harry Reitmeier (CSU) verwies auf die „immens wichtige“ Jugendarbeit des HCL. Laut Verwaltung wird die Eishalle während der Saison von frühmorgens bis in die Nacht hinein genutzt. Dadurch würden auch Einnahmen generiert.



»Kosten weitergeben«

Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne) brachte einen Energiezuschlag ins Gespräch, den man von den Nutzern verlangen könne. „Wir müssen etwas von den Kosten weitergeben.“ Das fand auch Stefan Meiser (ÖDP). Er bat darum, einen Vorschlag zur Kostenbeteiligung der Nutzer zu erarbeiten. Diese könne auf die kommenden beiden Jahre begrenzt sein und dann wieder wegfallen.



Ein großer Posten, der nach längerer Diskussion einstimmig aus dem Haushalt gestrichen wurde, betraf die Anschaffung von Anti-Terror-Pollern für 680.000 Euro. Damit hätten bei Veranstaltungen die Zugänge zu belebten Plätzen abgesperrt werden sollen, um terroristische Angriffe mit Fahrzeugen zu verhindern.



Man könne zu diesem Zweck auch weiterhin Straßen mit Lkw absperren wie im Moment, so Ordnungsamtschef Ernst Müller. Allerdings funktioniere dies nicht bei mehrwöchigen Veranstaltungen wie dem Christkindl­markt. In punkto Sicherheit sei die heuer praktizierte Entzerrung des Marktes positiv, da sich die Besucher mehr verteilen. Wolle man aber – wie von einigen Stadträten gefordert – zum „kuscheligen Christkindlmarkt“ der Vergangenheit zurückkehren, seien die Sicherheitsanforderungen höher.



Stefan Meiser vermisste im Haushalt einen Ansatz für die geplante Gedenkstätte auf dem Gelände des ehemaligen Lager VII. Ihn irritierte, dass der entsprechende Posten erst in der Finanzplanung für 2025 auftaucht. Die Bauverwaltung rechnet jedoch laut Stadtbaumeisterin Birgit Weber nicht damit, dass das Projekt schneller vorankommt. „Bis jetzt gibt es ja noch nicht mal einen Vorhabenträger.“



Haushaltsreferent Christian Hettmer (CSU) kritisierte den Ansatz von 1,2 Millionen Euro für Straßenbaumaßnahmen als „zu kurz gesprungen“. Es stünden die Themen Hindenburg­ring und Schwaighofkreuzung sowie der geplante Kreisverkehr an der Kreuzung Münchener und Ziegeleistraße an. „Ich finde es schwierig, diese Projekte nicht abzubilden.“



»Seriöser Haushalt«

Während der Straßenunterhalt als kommunale Kernaufgabe zu kurz komme, lebe die Stadt mit zu vielen, zu großen Projekten über ihre Verhältnisse. Kreditfinanzierungen würden zu steigenden Belastungen durch Zins- und Tilgungsleistungen führen. „Eine Inselbad-Gastronomie braucht angesichts dieser Haushaltslage kein Mensch“, nannte Hettmer als Beispiel.



OBin Baumgartl verteidigte den Haushalt als „durchaus nachvollziehbar und seriös“. Ob allerdings die Verabschiedung des Etats in der am 21. Dezember stattfindenden letzten Stadtratssitzung des Jahres 2022 einstimmig erfolgt, schien am Ende eines langen Abends im Finanzausschuss fraglich. Er wisse noch nicht, wie er abstimmen werde, so der Haushaltsreferent. „Ich habe erhebliche Vorbehalte.“