Ein Stich in Füße und Herz

Von: Susanne Greiner

Mundharmonikavirtuose Wade Schumann (rechts) im „Instrumenten-Dialog“ mit Joseph Daleys Sousaphon. Gitarrist Erik Della Penna ist ebenfalls von Anfang mit dabei, relativ neu ist Daisy Castro an der Geige (links). Hinter Daleys Sousaphon versteckt sitzt Drummer Patrick Simard. © Greiner

Landsberg – Hazmat Modine hat ein Talent für heiße Abende. Nicht nur, was Musik und die dadurch erzeugte Stimmung angeht: Als die New Yorker Band vor nahezu exakt vier Jahren im Landsberger Stadttheater spielte, lagen die Temperaturen ähnlich wie am vergangenen Sonntagabend im ausverkauften Theatersaal schon vor Konzertbeginn in den hohen 20ern. Und stiegen während des groovenden Konzerts gefühlt um mindestens das Doppelte. Dem Publikum ein durchaus vertrautes Phänomen: Die Band stoppt auf ihren Europatourneen inzwischen regelmäßig in der Lechstadt.

Diesmal sogar mit etwas mehr Muße: „Den Tag morgen haben wir frei“, freut sich Bandsänger, Harmonikavirtuose und ‚Lokomotive‘ Wade Schumann. Und den Tag brauchen sie auch: Schumanns Lautengitarre – „ursprünglich aus dem 19. Jahrhundert und wurde erstmals in Deutschland gespielt“, sagt er in einem Interview – trägt ein schwarzes Tape: ein Riss. Und der muss am nächsten Tag repariert werden, von einer Landsberger Geigenbauerin. Zeit, die sich die Band vielleicht in den Eisdielen der Lechstadt vertreibt: Zum Konzertbeginn bittet Schumann das Publikum, ihm doch bitte zu verraten, welche der rund 50 in der Stadt wohl das beste Eis habe.



Die Band diesmal etwas geschrumpft: kein Oktett – Posaunist Reut Regev ist nicht mit dabei. Verlass ist indes auf die begnadete Trompeterin Pamela Fleming. Und natürlich Joseph Daley, umschlungen vom Metall seines Sousaphons, der den Puls gibt – und gleich beim zweiten Song „Lonely Man“ zeigt, dass neben Puls auch ungemein viel Leben und Virtuosität in ihm (als Musiker und in ihm, dem riesigen Instrument) steckt.



„Lonely Man“ ist ein Paradebeispiel für die Musik von Hazmat Modine: Der Song startet mit den ersten Takten in Afrika, bevor Schumanns in hohen Lagen ‚enge‘ Stimme einsetzt und den Blues dazumengt. Hazmat Modines Musik auf Blues zu beschränken, wäre Unsinn. Geboren ist die Band in New York. Und sie hat diesen Schmelztiegel der Kulturen im Blut: Da ist Reggae, Bluegrass, Country, Calypso, Funk, ein Song erinnert stark an das Cabaret der 30er. Und all das zusammen gibt etwas Einmaliges. Eine Musik, die in die Füße und ins Herz sticht.



In den Texten steckt Poesie, Politik und das Derbe Shakespeares, das auch die Töne ausmacht – wäre das Wort nicht so verbraucht, würde man die Musik „ehrlich“ nennen.



Das zeigt sich auch in der, trotz Standing Ovations und forderndem Klatschen des Publikums, nur einen Zugabe (etwas tourmüde sind die Musiker wohl doch): ein neuer Song, ein Bluegrass-Gesangsquartett vom Feinsten. Entstanden in der Pandemiezeit, erzählt Schumann, als er jeden Tag sechs, sieben Meilen spazierengegangen ist. Es ist ruhiger, stiller. Und gibt dem aufgeheizten Abend zum Abschied eine leichte, bluesig-melancholische Brise