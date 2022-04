Kräftige Finanzspritze für den Nachwuchs der Riverkings

Von: Toni Schwaiger

Ein fünfstelliger Betrag aus dem Hause 3C Carbon für den Nachwuchs der Riverkings. Bei der Übergabe von links: 3C-Sprecher Christoph Kruse, U15-Spieler Leopold Kurz, Nachwuchstrainer Marcel Juhasz und HCL-Präsident Frank Kurz. © FKN

Landsberg – In wirtschaftlich für Sportvereine unsicheren Zeiten ist auch der HC Landsberg auf zuverlässige Partner angewiesen. Einen solchen haben die Riverkings in der 3C-Carbon Group seit vielen Jahren als Hauptsponsor an ihrer Seite. Das Landsberger High-Tech Unternehmen spendete jetzt in einer kritischen Situation einen fünfstelligen Betrag für den Nachwuchs des Vereins.

Angesichts der Tatsache, dass immer noch nicht klar ist, welche Hilfen denn aus den Corona-­Unterstützungsmaßnahmen fließen werden, ist HCL-Präsident Frank Kurz sehr dankbar für diese Hilfe: „Die inzwischen zweite Saison in der Corona-Pandemie ist für Eishockeyvereine schwierig zu meistern gewesen. Auf der einen Seite sind die Kosten zur Abwicklung des Spiel- und Trainingsbetriebs im Nachwuchs durch zusätzliche Schutzmaßnahmen sehr stark gestiegen, auf der anderen Seite sind die Einnahmen durch die starken Zutrittsbeschränkungen für Zuschauer im Seniorenbereich natürlich extrem zurückgegangen. Dazu muss man wissen, dass wir mit den Einnahmen aus dem Spielbetrieb in der Oberliga unseren Nachwuchs in großem Umfang mitfinanzieren.“



Der besorgte und zugleich erleichterte Präsident weiter: Zusätzlich sei nach wie vor nicht ganz klar, auf welche coronabedingten Fördertöpfe des Bundes der Verein Zugriff habe. Insofern sei die Unterstützung des Nachwuchses für den HC Landsberg Gold wert. „Wir sind Karsten Jerschke mit seiner 3C-Carbon Group extrem dankbar, dass er uns seit Jahren zuverlässig und wohlwollend begleitet und damit den Kindern in Landsberg die Möglichkeit gibt, ihren Sport ausüben zu können“, betonte Frank Kurz.



Ausnahmesituation



Beim Pressetermin zur symbolischen Geldübergabe meinte 3C-Carbon-Sprecher Christoph Kruse: „Wir wissen um die teilweise großen Schwierigkeiten, in denen Sportvereine in der aktuellen Ausnahmesituation gerade stecken. Deshalb unterstützen wir die Riverkings mit dieser Spende zusätzlich zu unserem regulären Engagement als langjähriger Hauptsponsor.“ Als Unternehmen wollen wolle man sich gerne am Hauptsitz der Firmengruppe auf diese Weise engagieren. Schließlich wisse man, wie wichtig zuverlässige Partner seien, um sich langfristig weiterentwickeln zu können. Kruse abschließend: „Die Sportvereine leisten einen großen Beitrag zur persönlichen und sozialen Entwicklung unserer Kinder und vermitteln damit auch die Werte, die für uns als Unternehmen ebenso stark zählen.“