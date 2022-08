Transferkracher beim HC Landsberg

Von: Toni Schwaiger

Transferhammer beim HC Landsberg: Riley Stadel (Mitte) verstärkt die Abwehr der Riverkings - sehr zur Freude von Präsident Frank Kurz (rechts) und Christoph Kruse (links) vom Hauptsponsor. © HCL

Landsberg – Transferhammer beim HC Landsberg: Die River­kings haben zusammen mit Haupt­sponsor 3C-Carbon Group Verteidiger Riley Stadel verpflichten können. Mit dem 26-jährigen Kanadier wechselt ein ehemaliger Mitspieler von NHL-Star Leon Draisaitl und Gewinner des Memorial Cups an den Lech.

Der Neuzugang kann Stationen in der zweithöchsten finnischen Liga, den Topligen Großbritanniens und Ungarns aufweisen und wurde bereits von Teammanager Michael Oswald und Coach Sven Curmann am Münchener Flughafen in Empfang genommen.



Stadel, der in Surrey in British Columbia geboren wurde, spielte in seiner Jugend sechs Jahre für die Kelowna Rockets in der Western Hockey League (WHL). Dort gewann er 2015 zusammen mit Leon Draisaitl den Memorial Cup und damit die offizielle kanadische Junioren-Meisterschaft. Riley Stadel steuerte dabei für einen Verteidiger starke 43 Punkte zum Erfolg bei. Im Seniorenbereich überzeugte der Kanadier bereits mehrere Jahre in Europa, unter anderem für den finnischen Club RoKi, Manchester Storm und UTE aus Buda­pest. Stadel wird für die Riverkings mit der Nummer 3 auflaufen.



HCL-Präsident Frank Kurz zeigte sich sehr erleichtert, dass der Transfer verwirklicht werden konnte. Er sprach von einer „deutlichen Verstärkung“ der HCL-Abwehr und lobte nicht nur den Hauptsponsor für dessen zusätzliches Engagement, sondern auch Teammanager Oswald. Dieser hatte mit seinem Netzwerk bereits früh und letztlich mit Erfolg Verbindung mit dem Wunschspieler aufgenommen. „Unsere Kontakte nach Kanada und Großbritannien haben alle nur Gutes von Riley berichtet“, so Oswald. Der Neuzugang sei ein „starker Skater mit super Power-Play-Qualitäten“.



Bei der Finanzierung des Trans­fers durch die 3C Carbon-­Group sei man sich „schnell einig“ gewesen, betont Kurz. Unternehmenssprecher Christoph Kruse dazu: „Uns liegen natürlich die Riverkings und deren sportliche Entwicklung besonders am Herzen, da helfen wir sehr gerne im Rahmen unserer Möglichkeiten.“



Der 26-jährige Kanadier freut sich auf die neue Herausforderung in Landsberg. Er glaube, dem Team mit seinen Qualitäten weiterhelfen zu können. „Mir gefällt die Spielidee von Coach Sven Curmann und hatte recht schnell das Gefühl, dass der Verein und ich recht gut zusammenpassen könnten.“ Gleich nach der Ankunft in Landsberg machte sich Riley Stadel seine neuen Mitspieler und die Lechstadt endlich kennenzulernen.