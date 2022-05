Florian Stauder wird ein Riverking

Teilen

Das Trikot passt. Von links: HCL-Teammanager Michael Oswald, Neuzugang Florian Stauder und Trainer Sven Curmann. © HCL

Landsberg – Einen Neuzugang mit jeder Menge Oberligaerfahrung können die Riverkings präsentieren: Der 30-jährige Florian Stauder wechselt vom EC Peiting zum HC Landsberg.

Der gebürtige Garmisch-Partenkirchner erlernte bei seinem Heimatverein das Schlittschuhlaufen und wechselte dann in jungen Jahren zum EC Peiting in die Oberliga. Elf seiner zwölf Spielzeiten in der dritten deutschen Spielklasse absolvierte er beim EC Peiting, ein Jahr stand er für den EV Füssen auf dem Eis. Der torgefährliche und kampfstarke Stürmer mit den Gardemaßen von 1,91 Metern und 92 Kilogramm kam bisher in 414 Spielen auf 164 Tore und 133 Assists, insgesamt also auf 297 Scorerpunkte.



HCL-Teammanager Michael Oswald zu dem Transfer: „Florian bringt all das mit, was wir gesucht haben und was uns in der vergangenen Saison etwas gefehlt hat. Er ist ein erfahrener kampfstarker Stürmer, der auch durchaus weiß wo das Tor steht. Er ist jemand den man gerne in den eigenen Reihen hat, als Gegner aber durchaus unangenehm sein kann.“ Und Coach Sven Curmann meint: „Mit seiner Erfahrung wird uns Florian Stauder sicherlich weiterhelfen. In über 400 Spielen in der Oberliga hat er gezeigt, dass er auch in engen Partien ein entscheidender Faktor sein kann.“



Florian Stauder will in Landsberg „voll anreißen“ und seine Erfahrung ins Team einbringen. Er geht davon aus, dass die Riverkings nächstes Jahr ein gewichtiges Wörtchen bei der Vergabe der Playoff-Plätze mitreden können.



Während die organisatorischen Planungen für die neue Saison in allen Bereichen auf Hochtouren laufen, startet in dieser Woche im Nachwuchsbereich das Sommertraining und auch die erste Mannschaft wird die ersten Einheiten ohne eis absolvieren. Noch nicht zu Ende ist die Saison hingegen für Anna Kindl und Anabel Seyrer. Beide stehen ab 8. Mai mit der U16-Frauen-Nationalmannschaft bei einem internationalen Turnier in Ungarn auf dem Eis.