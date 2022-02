Wichtiger Sieg für die Riverkings

Na also, geht doch: Die Riverkings bejubeln den 2:0-Heimsieg gegen den EV Füssen weiter. © HCL

Landsberg - Im ersten Spiel nach einer knapp zweiwöchigen Corona Pause hat sich der HC Landsberg gesten Abend gegen den Neunten der Oberliga Süd durchgesetzt: Auf eigenem Eis siegten die Riverkings mit 2:0 Toren. Am Freitag geht es erneut gegen Füssen und am Sonntag gegen Riessersee.

Von Beginn an merkte man dabei beiden Teams an, dass dieses Spiel im Kampf um den begehrten Tabellenplatz 10 enorme Bedeutung besaß. Sie agierten von Beginn an eher vorsichtig aber kampfbetont, wobei sich die Riverkings in den ersten 15 Minuten ein leichtes optisches Übergewicht erarbeiten konnten. Kapitän Tobi Wedl, Adriano Carciola und Mika Reuter scheiterten aber am stark haltenden Goalie Benedikt Hötzinger. In der zweiten Hälfte des ersten Drittels litt dann allerdings der Spielrhythmus unter einigen Strafen der Gastgeber.

Nach dem torlosen ersten Drittel kam der EV Füssen besser ins Spiel und zwang die Riverkings zu einigen Fehler im Spielaufbau, konnte die daraus resultierenden Chancen aber genau so wenig nutzen, wie die Hausherren durch Sven Gäbelein oder Adriano Carciola. Carciola war es dann allerdings, der nach einem schönen Konter sechseinhalb Minuten vor dem Ende der Partie, ein schönes Solo mit einem knallharten Schuss zur 1:0-Führung abschloss. Als dann in der 57 Minute Jussi Nättinen mit einem klasse Schlenzer ins Kreuzeck den 2:0-Endstand herstellte, war die Partie endgültig entschieden.

Ein großer Wehrmutstropfen bei diesem so wichtigen Sieg war allerdings die Verletzung von Tobias Wedl. Er blieb nach einem an sich fairen Check mit dem Schlittschuh im Eis hängen und zog sich eine schwere Beinverletzung zu. Eine genaue Diagnose steht zwar noch aus, er wird dem HCL wohl längerfristig fehlen.

Mehr Tiefe im Kader

Wie beim jüngsten virtuellen Fanstammtisch des Vereins bekannt gegeben, haben die Verantwortlichen der Riverkings auf die Abgänge von Leon Lilik und Benedikt Jiranek reagiert und die beiden Förderlizenzspieler Alexander Binder vom ESV Kaufbeuren und Aleksei Ermakow vom ERC Ingolstadt lizensiert. Die Verteidiger stehen bei Bedarf ab sofort zur Verfügung. Der 19-jährige Binder erlernte beim HCL das Eishockeyspielen, bevor er in die Schülerbundesliga nach Kaufbeuren wechselte. Inzwischen ist er eine feste Größe im DNL1 Team des ESVK. Der 20-jährige gebürtige Nürnberger Aleksei Ermakow verteidigt ebenfalls in der DNL1, allerdings für den ERC Ingolstadt. Zusätzlich zu den eigenen U20-Spielern sollen diese beiden Verpflichtungen mehr Tiefe in den Kader der Riverkings bringen.

Am kommenden Wochenende treffen die Riverkings zunächst am Freitag um 19.30 Uhr auswärts auf den EV Füssen, bevor am Sonntag um 18 Uhr der Altmeister SC Riessersee im Landsberger Eisstadion gastiert.