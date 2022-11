„Zeitarbeiter“ beim HC Lansberg: Lukas Popela

Von: Toni Schwaiger

Verstärkt zunächst bis Silvester die Verteidigung der Riverkings: Lukas Popela. © HCL

Landsberg – Die Riverkings reagieren auf die Verletzungen von Dennis Neal und Riley Stadel: Vorerst bis Ende dieses Jahres geht Verteidiger Lukas Popela für den HC Landsberg aufs Eis.

Der 34-jährige Tscheche hielt sich zuletzt beim HCL fit und habe sich angeboten, die Personalnot in der Defensive etwas zu mildern. Dazu Michael Grundei: „Nach der Verletzung von Dennis Neal ist unsere Personalnot in der Defensive noch einmal deutlich gestiegen. Wir mussten auf den Ausfall unserer stärksten und erfahrensten Verteidiger reagieren.“ Der HCL-Vizepräsident ist überzeugt: „Popela wird in der Defensive gute Dienste leisten“.



Tobi Wedl ist nach seiner langen Verletzung zurückgekehrt, brauche aber noch einige Spiele, um wieder endgültig in Schwung zu kommen. So standen mit Dominic Erdt, Florian Reicheneder, Tobi Wedl und Markus Jänichen und Lucas Spindler nur fünf etatmäßige Verteidiger zur Verfügung. „Wir sind froh, dass uns Lukas Popela die nächsten Wochen zur Verfügung steht und uns dabei hilft, unser absolutes Ziel, die Qualifikation für die Pre-Playoffs, zu erreichen.

Am Wochenende war Lukas Popela bereits für die Riverkings erfolgreich - mit zwei Siegen.