HC Landsberg mit „desaströser Leistung“

Von: Susanne Greiner

Gegen die Passauer Black Hawks (weiße Trikots) verloren die Riverkings haushoch. © HCL

Landsberg – Es gibt nichts zu beschönigen: Der HC Landsberg hat am Sonntag eine desaströse Leistung präsentiert – und sich dementsprechend gegen die Passauer Black Hawks eine 2:11-Niederlage eingefangen. „Völlig verdient“ sagt selbst Pressesprecher Joachim Simon.

Gleich zu Beginn rauchte es kräftig: Passauer Fans hatten hinter dem Tor der Riverkings Bengalos gezündet, weshalb der Spielstart zehn Minuten auf sich warten ließ. Ein vernebelter Start, dem ein unsicheres und planloses Spiel des HCL folgte.



Die Riverkings fanden keinen Rhythmus und fingen sich schon im ersten Drittel vier Gegentreffer ein. Zu Beginn des zweiten Drittels startete das Team zwar besser, kassierte aber trotzdem nach drei Minuten ‚dank‘ eines katastrophalen Fehlers ein weiteres Gegentor. Es war deutlich zu spüren: Jeglicher noch bestehende Widerstand seitens der Landsberger war gebrochen. Zur Mitte des Spiels stand es schon 0:8, als Adriano Carciola endlich den ersten Treffer für Landsberg erzielen konnte. Das hielt die Passauer nicht vom scoren ab. Und so ging es mit 1:9 in die zweiten Drittelpause.



Im letzten Drittel lies Coach Sven Curmann den Kontingent-Spieler Jason Lavallee auf der Bank sitzen und stellte die Reihen leicht um. Die Riverkings kamen dank der Umstellung zwar etwas besser in Tritt, Adriano Carciola verkürzte sogar auf 2:10. Aber Passau ließ sich den Abschlusstreffer nicht nehmen und beendete die Partei schließlich mit einem deutlichen 2:11.



Im Anschluss an das Spiel kündigte ein sichtlich angefressener HCL-Präsident Frank Kurz für die nächsten Tage Konsequenzen an. Denn dass es auch anders gehe, hätten die Riverkings in den „vergangenen, eigentlich ganz ordentlichen Spielen durchaus bewiesen“. Welche Konsequenzen das sein werden, gab Kurz aber nicht bekannt.



Für die Riverkings geht es am kommenden Freitag in Lindau und dann am Sonntag um 18 Uhr mit dem Heimspiel gegen den Tabellen-Letzten EHC Klostersee im Sportzentrum Landsberg weiter.