Riverkings Landsberg: Deftige Niederlage und zwei Abgänge

Von: Toni Schwaiger

Beim Deggendorfer EC kamen die Riverkings (dunkles Trikot) am Mittwoch ordentlich unter die Räder. © HCL

Landsberg - Das vorgezogene Auswärtsspiel gegen den Deggendorfer SC am Mittwochabend hat sich für den HC Landsberg zu einem mittleren Desaster entwickelt. Die Truppe von Coach Sven Curmann verlor die Oberliga-Partie klar mit 9:4 Toren. Einmal mehr ließ die Verteidigung zu wünschen übrig. Zu allem übel verzeichnen die Riverkings zwei weitere Abgänge: Patrik Rypar und Mark Krammer.

Zunächst die jüngste Personalie bei den Riverkings. Mark Krammer und Patrik Rypar verlassen den Verein auf eigenen Wunsch, wie HCL-Sprecher Joachim Simon mitteilt. Krammer wechsle in die Bayernliga und erhoffe sich dort mehr Eiszeit. Eventuell werde er aber mit einer Förderlizenz für die Riverkings ausgestattet. Rypar schließe gerade die Ausbildung bei der Sparkasse Landsberg-Dießen ab und habe das Angebot einer anderen Sparkasse angenommen. „Er wird dort in der Nähe auch wieder für ein Oberligateam auflaufen“, so Simon. Für HCL-Teammanager Michael Grundei sind die Gründe für den Abschied der beiden „gut nachvollziehbar“, in Rypars Fall sei er aber schon „etwas erstaunt“. Er gibt vor: „Wir wollen nur mit Spielern arbeiten, die gerne bei uns sind und dann auch 100 Prozent geben können.“ Beide hätten das bisher auch getan.

Patrik Rypar verlässt den HCL berufsbedingt, spielt aber weiter in der Oberliga. © HCL

Mark Krammer erhofft sich in der Bayernliga mehr Eiszeit als bei Oberligist Landsberg. © HCL

Stark begonnen, stark nachgelassen

Wie in den letzten Spielen auch starteten die Riverkings mit viel Druck auf das Tor des Gastgebers und kam von Beginn an immer wieder zu guten Chancen. Als nach einem hohen Stock Deggendorf in Unterzahl geriet, klingelte es dann auch zum ersten Mal im DSC-Kasten. Florian Stauder fälschte einen Schuss von Adriano Carciola unhaltbar für den starken Torwart Pielmeier zum 0:1 ab.

In der Folge kam Deggendorf etwas besser ins Spiel. Zwar erarbeitete sich der HCL die eine oder andere Chance, trotzdem kam man im eigenen Drittel mächtig unter Druck. Mit einem umstrittenen Treffer (Torraumabsatz) gelang den Hausherrn in der 6. Minute durch Antonin Dusek der Ausgleich. Drei Minuten später gingen die Gastgeber in Führung, und als in der 12. Minute das 3:1 fiel, drohte das Spiel dann vollends zu kippen. Landsberg setzte aber immer wieder gefährliche Konter und eine dieser Möglichkeiten nutzte im Nico Strodel, der einen Schuss von Dominic Erdt zum 3:2 abfälschte. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten ging es mit diesem Ergebnis in die erste Drittelpause.



Die Riverkings erwischten ein rabenschwarzen zweiten Abschnitt. Nach nur 35 Sekunden erhöhte Pfänder in Überzahl auf 4:2, ehe Thomas Pielmeier einen Fehler in der Zuordnung vor dem Landsberger Tor zum 5:2 nutzte. Petr Stoukal erhöhte noch auf 6:2, dann setzte sich Nico Strodel in der 31. Minute stark gegen Deggendorfs Verteidigung durch und traf unhaltbar zum 6:3. Curtis Leinweber und Antonin Dusek erhöhten aber in den nächsten Minuten auf 8:3. Kurz vor der Drittelpause verkürzte Nico Strodel mit seinem dritten Treffer auf 8:4.

Im letzten Drittel machte Deggendorf weiter Druck, Landsberg stabilisierte sich etwas, fing sich allerdings noch den Treffer zum 9:4-Endstand ein. Fazit: Die Riverkings haben gut angefangen, dann wegen eines völlig desolaten Drittels und mangelhaftem Defensivverhalten das Spiel aber deutlich verloren.

Weiter geht es am kommenden Sonntag um 18 Uhr mit dem Heimspiel gegen die Passau Black Hawks. Eventuell wieder mit dabei sind dann die verletzen Spieler Walker Sommer und Riley Stadel.