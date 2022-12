Die Riverkings im Krisenmodus

Von: Toni Schwaiger

Schon nach dem 1:0 durch Matej Pekr (vorne) war für den HC Landsberg (weiße Trikots) klar: In Memmingen gibt‘s die nächste Niederlage. © Alwin Zwibel

Landsberg – Die Reformande nach den beiden vermasselten Partien am Weihnachtswochenende hat nicht gefruchtet. Der 3:6-Schlappe gegen Lindau und dem 3:7 gegen Klostersee folgte nur zwei Tage später die nächste Pleite für den HC Landsberg. In Memmingen kamen die Riverkings gestern Abend über ein 1:4 nicht hinaus. Die rote Laterne der Oberliga Süd bleibt fest in der Hand der Truppe um Coach Sven Curmann.

Bereits nach den desolaten Leistungen gegen Kellerkind Lindau und gegen Klostersee tagte der HCL in verschiedenen Konstellationen mit Trainer Sven Curmann, Mannschafts­rat und Präsidium. Dabei sei nochmals deutlich geworden, dass die Trainerposition momentan nicht zur Debatte stehe, teilte HCL-Sprecher Joachim Simon mit. Allerdings stünden einige Leistungsträger mittlerweile „unter verschärfter Beobachtung“. Das Präsidium habe gegen sie unmittelbare Konsequenzen ausgesprochen, die bei mangelnder Leistung direkt inkraft träten. Simon erläutert: „Die Defini­tion von Leistung bezieht sich hierbei nicht nur auf das Toreschießen, sondern primär auf die Arbeit in der Defensive und fürs gesamte Team.“ Damit nicht genug: Die Riverkings wollen die Zusammenarbeit mit einem Mentalcoach verstärken, um damit nochmals positiv auf die Mannschaft einzuwirken.



Zumindest gestern Abend war das nicht von Erfolg gekrönt. Vor rund 2.350 Zuschauern im Memminger Stadion konzentrierten sich die Riverkings im ersten Abschnitt vor allem auf die Defensivarbeit – vergeb­lich, denn zur Pause stand es nach Toren von Matey Pekr und Marcus Marsall bereits 2:0 für die Gastgeber. Und die legten im zweiten Drittel durch Lion Stange nach, ehe Frantisek Wagner für die nun recht kämpferisch agierenden Landsberger zum 3:1 (29.) abschloss. Sekunden später stellte Maxim Kryvorutschkyy allerdings den alten Abstand wieder her: 4:1. Das letzte Drittel blieb torlos. Landsberg wollte sich nochmals ins Spiel zurückkämpfen, aber Memmingen verwaltete das Ergebnis sicher.

HCL-Vizepräsident Michael Grundei hatte bereits vor der Partie gegen Memmingen gesagt, dass man von einigen Spielern „sehr enttäuscht“ sei. „Diese Niederlagen bringen unser Saisonziel mehr als ins Wanken.“ Die Gründe für die schwachen Leistungen einiger Riverkings müsse man dringend herausfinden und abstellen. Leon Lilik (Foto) muss sich damit nicht mehr beschäftigen. Der Co-Trainer hat hingeschmissen. Er könne die zeitlichen Ressourcen im Training und an den Spieltagen nicht mehr aufbringen.



Leon Lilik ist nicht mehr Co-Trainer des HC Landsberg. © HCL