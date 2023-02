Riverkings erneut ohne Punkte

Von: Toni Schwaiger

Ordendlich gespielt, aber doch verloren. Die Riverkings (dunkle Trikots) mussten im Heimspiel am Freitag den SC Riessersee mit einem 3:0-Erfolg ziehen lassen. © HCL

Landsberg – Die Talfahrt der Riverkings geht weiter. Einmal mehr hieß es nach dem vergangenen Wochenende: zwei Spiele, zwei Niederlagen – am Freitag zuhause gegen den SC Riessersee und am Sonntag bei den Alligators in Höchstadt.

Gegen die Garmischer war der HC Landsberg von Beginn an konzentriert im Spiel und setzte, neben einer ordentlichen Leistung in der Defensive, immer wieder eigene Akzente nach vorne. Allerdings sprang trotz einiger Chancen nichts heraus. Ganz anders die Gäste: Alexander Höller traf in der 14. Minute zur Führung, während die starken Riverkings Christian Hanke, Frantisek Wagner und Adriano Carciola am Gästekeeper oder Gestänge scheiterten. Im zweiten Abschnitt legte Sebastian Cimmermann nach und im dritten stellte Christopher Chyzowski auf den 0:3-Endstand. Das HCL-Fazit: ordentliche Leistung, aber nichts Zählbares.



Beim Auswärtsspiel gegen die Höchstadt Alligators fehlte neben Florian Reichender und Dominic Erdt auch noch der erkrankte Manuel Malzer. Gleichwohl ließ der HCL-Start hoffen, sorgte doch Adriano Carciola schon nach zwei Minuten für die Landsberger Führung. Allerdings glichen die Gastgeber bereits eine Minute später aus. Nach ordentlichem ersten Abschnitt (3:2), kamen die Riverkings noch arg unter die Räder: 6:3 nach 40 und 11:3 nach 60 Minuten.



Am Freitag (20 Uhr) ist Lindau in Landsberg zu Gast und am Sonntag (17.30 Uhr) geht‘s gegen den EHC Klostersee.