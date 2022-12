Markus Jänichen verlässt die Riverkings

Von: Toni Schwaiger

Markus Jänichen ist nicht mehr im Oberliga-Kader des HC Landsberg. © HCL

Landsberg – Schweren Herzens und mit mehr als einem weinenden Auge: Verteidiger Markus Jänichen hat am Donnerstag sein Engagement bei den Riverkings beendet. Aus beruflichen Gründen steht er dem HC Landsberg nicht mehr zur Verfügung.

Die Dreifachbelastung aus Familie mit kleinem Kind, Beruf und Oberliga-Eishockey sei nicht mehr unter einen Hut zu bringen, so der in Bayreuth geborene 33-Jährige. Sehr kurzfristig habe sich in seinem Job als Lehrer eine neue berufliche Situation ergeben, erklärt der Verteidiger seinen für viele völlig überraschende Entscheidung. „Der Zeipunkt ist natürlich mehr als ungünstig“, räumt Jänichen ein, „doch leider ging es nicht anders.“ Immerhin lässt er offen, ob er sich in Zukunft auf andere Art und Weise für den HC Landsberg engagieren könne.



Für die Riverkings ist der Abgang aktuell besonders bitter, da die Verteidigung ohnehin knapp besetzt ist. So hofft HCL-Coach Sven Curmann, dass die verletzten Dennis Neal und Riley Stadel im Januar aufs Eis zurückkehren. „Bis dahin werden wir die Position intern besetzen“, so der Trainer. Unter anderem möchte, wie im KREISBOTEN berichtet, der Tscheche Lukas Popela (34) bis Ende des Jahres den Rücken der Riverkings stärken. Curmann weiter: „Unabhängig davon sondieren wir, wie alle anderen Vereine auch, den Spielermarkt, doch ist dieser momentan völlig leergefegt, was interessante Angebote angeht.“