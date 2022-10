Walker Sommer stürmt für die Riverkings

Von: Toni Schwaiger

Neu auf der dritten Kontingentstelle des HC Landsberg: Walker Sommer. © HCL

Landsberg – Die Reaktion auf den Abgang von Steven Ipri folgt umgehend: Mit dem US-Amerikaner Walker Sommer hat Oberligist HC Landsberg die dritte Kontingentstelle schon wieder besetzt. Für die Riverkings wird er mit der Rückennummer 8 auflaufen - eventuell schon heute Abend gegen Rosenheim.

Der 26-jährige Mittelstürmer landet heue Vormittag in München und solle dann auch gleich zum Einsatz kommen. Sommer absolvierte 100 Spiele in der Universitätsliga NCAA, zunächst für die Air Force Academy Colorado Springs und dann für die Niagara University Lewiston. Er befand sich gerade in den Tryouts für ein Team der nordamerikanischen ECHL, als er das Angebot aus Landsberg bekam und dann am Mittwochabend auch annahm.

HCL-Vizepräsident Michael Grundei freut sich, dass man mit Walker Sommer „einen unserer Wunschkandidaten“ verpflichten konnte. Der 26-Jährige besitze Spielintelligenz und sei auch in seinen bisherigen Teams ein Führungsspieler gewesen. Grundei weiter: „Momentan befinden wir uns in einer ziemlichen Verletztenmi­sere und hoffen, Walker schnellstmöglich einsetzen zu können.“