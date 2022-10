HCL Landsberg: Doppelte Niederlage am Wochenende

Von: Susanne Greiner

Gegen Füssen (Foto) konnten die Riverkings knapp mit 5:4 punkten. Am Freitag und Sonntag mussten sich die Landsberger aber geschlagen geben. © HCL

Landsberg – Zuhause spielt es sich einfach besser für die Riverkings – auch wenn dann der Sieg nur gerade mal so über die Bühne geht. So geschehen am Mittwochabend, an dem die Landsberger auf den EHC Klostersee trafen (Der KREISBOTE berichtete). Am Freitag- und am Sonntagabend lag das Glück allerdings nicht bei den Riverkings. Zweimal mussten sie sich geschlagen geben - mit 8:1 gegen Riessersee und 0:5 gegen Deggendorf.

Am Freitag hieß es dann auswärts antreten, wo der SC Riessersee wartete. Ohne den verletzten Mika Reuter, sonst aber mit vollständigem Kader starteten die Riverkings konzentriert und deutlich defensiver eingestellt. Die Hausherren konterten mit Druck, waren aber keine ernsthafte Gefahr für Torwart Michael Güßbacher. Riley Stadel, Jason Lavallee und Sven Gäbelein erarbeiten sich Chancen, scheiterten aber an Riessersees Torwart Daniel Allavena. Eine Strafzeit für den HCL brachte das erste Tor für die Gastgeber zum 1:0-Pausenstand.

Riessersee erhöhte den Druck, Landsberg patzte in der Verteidigung. In der 28. Minute fiel das 2:0, fünf Minuten später erhöhte Alexander Höller zum 3:0. Jetzt war allerdings der HCL am Zug. Adriano Carciola konterte nach einem Pass von Marc Krammer die gesamte Garmischer Hintermannschaft aus und traf unhaltbar zum 3:1. Doch die Defensive blieb fahrlässig und so konnte Riessersee zum 4:1-Pausenstand ausbauen. Und auch im letzten Drittel gab Landsberg dem Gastgeber zu viel Raum. Die Folge: nochmal vier Tore für Rissersee – und damit lautete der Endstand 8:1.



Zuhause verloren



Stand noch das Heimspiel am Sonntagabend gegen Deggendorf aus. Die Riverkings spielten ohne Mika Reuter, Steven Ipri, Nico Strodel, Markus Jänichen und die langzeitverletzen Tobias Wedl und Andreas Magg antraten, begannen mit offensiven Aktionen. Nach fünf Minuten konterte Deggendorf mit mehr Druck aufzubauen und kam immer wieder vor das Landsberger Tor. Nach sieben Minuten war es dann Alex Großrubatscher mit einem satten Schuss ins lange untere Eck zur 0:1-Führung für Deggendorf abschloss. In der 11. Minute stocherte Lukas Mikulka aus dem Gewühle vor dem Tor die Scheibe zum 0:2. Landsberg gelangen zwar einige gefährliche Abschlüssen, die endeten aber leider nicht im gegnerischen Tor der Deggendorfer.



Das zweite Drittel startete Deggendorf mit Druck und konnte in der 24. Minute durch einen Bauerntrick auf 0:3 erhöhen. Aber jetzt kam Landsberg deutlich besser ins Spiel und erarbeitete sich eine Chance nach der anderen. Dennoch, Lukas Lavallee scheiterte gleich dreimal am Deggendorfer Torwart oder dem Pfosten, ebenso erging es Florian Stauder und Adriano Carciola. Und trotz Überzahl gegen Ende des Drittels wollte der Puck nicht über die Torlinie.



So ging es auch im letzten Drittel weiter: viel Druck, viele Chancen, aber kein Erfolg. Ganz im Gegenteil, Degendorf kam zum 0:4, Thomas Matheson schloss in der 49. Minute zum 0:5-Endstand ab.



Am kommenden Wochenende stehen am Freitag das Auswärtsspiel gegen den ECDC Memmingen und am Sonntag das Heimspiel gegen Höchstadt auf dem Programm.