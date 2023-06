Heimatverein Dießen: Alles auf Null und Neustart

Von: Dieter Roettig

Vorstand und Ehrenmitglieder des Heimatvereins: Jörg Kranzfelder, Rainer Döppl, Uschi Radaj, Florian Raff, Elke Reichert, Sepp Graf und Matthias Rodach (von links). © Roettig

Dießen – Der Heimatverein ist seit 1925 Eigentümer des Taubenturms beim Marienmünster, einer ganz besonderen Eventlocation aus dem Jahr 1628. Wenn ‚Taubenturm‘ als Anagramm (Umstellung der Buchstaben) sieht und daraus „Muntre Tuba“ macht, heißt das nicht, dass hier jemand eine muntre Tuba bläst. Sondern dass jetzt ein frischer Wind weht, nachdem im Verein „alles auf Null“ gestellt wurde.

So steht es jedenfalls in der neuen Ausgabe der vereinseigenen Kulturzeitschrift „Muntre Tuba 2023“, die bei der Jahresversammlung vorgestellt wurde. Nach dem Tod des langjährigen Vereinsmotors Dr. Thomas Raff will die neue Vorstandschaft unter Bildhauer Matthias Rodach Bewährtes überarbeiten, neue Formate ausprobieren und die Satzung zeitgemäß anpassen. Von den aktuell 292 Mitgliedern waren immerhin 42 in das „Wirtshaus am Kirchsteig“ gekommen, dazu zahlreiche Freunde und Gönner.



Matthias Rodach, sein Vize Jörg Kranzfelder und die Referenten der einzelnen Fachgebiete gaben einen Rückblick auf die vielfältigen Aktivitäten im „ersten Jahr nach Raff“ sowie einen Ausblick auf die kommenden Monate.



Regisseurin Katalin Fischer, zuständig für Theater, Fundus-­Versteigerungen und das „Dettenschwang strahlt“, möchte ihr erfolgreiches Schauspiel „Kinder des Olymp“ nochmals aufführen und sucht dringend nach einer neuen Location ähnlich der alten Scheune in Windach, wo bislang gespielt wurde. Auch ein Passionsspiel im Marienmünster ist geplant. Annette Rießner, Musik-Verantwortliche in der Vorstandschaft, will neben ihren Hauskonzerten auch den erstmals durchgeführten „Soundspaziergang“ durch die Marktgemeinde als feste Einrichtung etablieren. Für den 17. Juni plant sie im Schacky-Park erstmals ein „Mittsommernachtsfest“.



Vermisst haben die Besucher des letzten Weihnachtsmarktes beim Marienmünster die lodernde Schmiede von Meister Spensperger. Hier bemüht sich Referentin Julia Rieß um einen gleichwertigen Ersatz und machte Hoffnung auf die Zinngießerei Schweizer, die eventuell live ihr Handwerk präsentieren will.



Lange Diskussionen um die Einführung einer „Ehrenamtspauschale“ für besondere Leistungen der Vorstandschaft, aber mit Rückführung an die Vereinskasse, oder die „Positionierung des Vorstandes“ bei öffentlichen Themen wie dem Bürgerentscheid zum Parkplatzausbau Rotter Straße rundeten die Versammlung ab, bevor verdiente Mitstreiter zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden.