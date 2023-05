Ein Mix aus alt und modern: Gewinner der „Haus des Jahres“-Auszeichnung steht fest

Von: Dieter Roettig

Der „traditionelle“ Nordteil des „Haus des Jahres“: Über die Plakette freuten sich Anita und Patrick Meister. Mit dabei Nue Ammann (links) und Matthias Rodach vom Heimatverein. © Roettig

Dießen – Seit 1983 verleiht der Heimatverein Dießen die Auszeichnung „Haus des Jahres“, verbunden mit einer attraktiven Bronzeplakette. Sie ging bis jetzt an Eigentümer älterer und ortsbildprägender Gebäude, die sie im Sinne der Denkmalpflege saniert und renoviert haben. Die nach dem Tod von Prof. Dr. Thomas Raff neu positionierte Vorstandschaft mit zur Hälfte freischaffenden Künstlern und Gestaltern hat die Kriterien jetzt zeitgemäß erweitert.

Sie will die aktuelle Entwicklung des Dießener Ortsbildes genau beobachten und auch beispielhafte bauliche Veränderungen auszeichnen. „Wir möchten das neu Geformte, das in der Zeit Erdachte und Entwickelte in den Fokus rücken“, so Nue Ammann, federführend beim „Haus des Jahres“. Laut der Plaketten-Verleihung anlässlich der Jahreshauptversammlung im Gasthof Zum Kirchsteig fiel die Wahl der diesjährigen Preisträger einstimmig auf Anita und Patrick Meister für ihr neuerbautes Einfamilienhaus in der Johann-Michael-Fischer-Straße.



Im vorderen von der Straße aus sichtbaren Bereich orientiert sich das Haus in Kubatur, Proportion und Ausgestaltung an der umliegenden Bebauung. Für Passanten scheint es, als sei hier ein altes Gebäude „freigeschnitten“ worden, wie Nue Ammann erläuterte. Ein Eindruck, der nicht zuletzt durch den liebevoll angelegten „Apotheker-Garten“ mit parzellierten und von Buchs umwachsenen Beeten vermittelt werde.



Zurückhaltend wirkt diese Nordseite mit sechs symmetrisch angeordneten Holzsprossenfenstern, während sich im südlichen Teil ein moderner Glasbau mit einem mächtigen Panoramafenster anschließt, vereint unter einem durchgängigen Giebel. Dem Gelände wurde ein sanftes Gefälle in Richtung Süden gegeben, um die Wohnraumhöhe im südlichen rückwärtigen Teil zu mehren. Von dem dortigen Ess- und Wohnzimmerbereich hat man einen direkten und schwellenlosen Zugang zum Terrassenbereich mit naturnahem Gartenteich.



Die Meisters haben mit dem Haus ihre Liebe zum Recycelns voll ausgelebt. Über Jahre sammelten sie Bestandteile alter Bauernhäuser wie Türstöcke, Türblätter, Griffe, Bodenbretter oder alte Fenster. Trotz unterschiedlichen Durchgangshöhen und diversen Altersschrammen wurde alles wieder verbaut.



Ammann: „Als besonders augenfällig empfanden wir die Treppenlösung. Während der ins Dachgeschoss führende Teil eine gegossene Betontreppe ist, ist die in den Koch-, Ess- und Wohnbereich eine gezimmerte Baustellentreppe. Von hier blickt man durch die nachgebildeten kleingesprossten Stallfenster.“ Ammann erwähnte auch lobend die moderne Variante einer „Russkuchl“ mit offener Feuerstelle, die unter einem mit alten Ziegeln gebauten Kreuzgewölbe für eine nostalgische Optik sorgt. Geheizt wird das Haus überwiegend mit Holz, ermöglichst durch einen Kachelofen mit Wassertasche.



Ausschlaggebend für die Würdigung als „Haus des Jahres“ seien Meisters Bemühungen gewesen, Traditionelles zu schätzen, zu bewahren und mit Modernem harmonisch zu vereinen, fasste Heimatverein-Vorsitzender Matthias Rodach bei der Überreichung der Plakette zusammen.