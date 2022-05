»Muntre Tuba« lebt auf

Heimatverein Dießen: Vorstand wieder komplett

Von: Dieter Roettig

Teilen

Dem neuen Ehrenmitglied gratulierte die Vorstandschaft des Heimatvereins (von links): Daniel Moerler und sein Vorgänger Seppi Graf, Nue Ammann, Prof. Dr. Thomas Raff, Bürgermeisterin Sandra Perzul, Matthias Rodach, Katharina Andress und Jörg Kranzfelder. © Roettig

Dießen – Wegen des gesundheitlich bedingten Rücktritts von Prof. Dr. Thomas Raff als Vorsitzender des Heimatvereins Dießen fand bereits im September letzten Jahres eine außerplanmäßige Sitzung statt. Der Bildhauer Matthias Rodach, Wunschkandidat von Raff, wurde hier einstimmig zu seinem Nachfolger gewählt. Beim turnusmäßigen Jahrestreffen im „Wirtshaus am Kirchsteig“ bestätigten die Mitglieder jetzt auch Vize Jörg Kranzfelder einstimmig in seinem Amt und wählten den Grundschullehrer Daniel Moerler zum neuen Schatzmeister. Er folgt auf Josef Graf, der nach 18 Jahren sein Amt mit einem Kassenüberschuss von 10.673 Euro in jüngere Hände abgab.

Thomas Raff, der 35 Jahre lang die Geschicke des Vereins geleitet und ihm seinen unauslöschlichen Stempel aufgedrückt hat, stand dennoch im Mittelpunkt des Abends. Der Träger des Goldenen Ehrenrings der Marktgemeinde wurde mit Urkunde und symbolischem Ritterschlag zum Ehrenmitglied ernannt. In seiner Dankesrede lobte er das neue Vorstandsduo Rodach-Kranzfelder als „optimale Personalie für die Zukunft“ des 1925 gegründeten Traditionsvereins. Erfreulich fand er die generationsübergreifende Kooperation mit der „Freien Kunstanstalt“, wo Jörg Kranzfelder ebenfalls Vize-Vorstand und damit Bindeglied ist.



In seinem Rechenschaftsbericht erläuterte Matthias Rodach ausführlich die Auflösung des Heimatverein-Fundus auf dem Dach des Taubenturms. Nach Sichtung durch Historiker gingen die wertvollen Teile der in fast 100 Jahren gesammelten Exponate an das Rathaus-Archiv, an die Obere Denkmalschutzbehörde, an das Museum für Hinterglasmalerei in Seehausen oder das Museum für Sepulkralkultur in Kassel. Historische Trachten fanden im Zentrum für Trachtengewand in Bene­dikt­beuren eine neue Heimat. Der Rest war „Kitsch & Krempel“ und wurde in einer Versteigerung in den Seeanlagen an den Mann gebracht. Immerhin 1.200 Euro kamen zusammen, die vom Verein auf 1.500 Euro aufgestockt wurden und an die Ukraine-Hilfe gingen.



Nach der Entrümpelung des Taubenturms wurden die drei Stockwerke einer Schönheitsreparatur unterzogen. Denn nach den Pandemie-Lockerungen soll hier wieder verstärkt kulturelles Leben einziehen. Katharina Andress, studierte Bildhauerin und Referentin für die historische Location, versprach noch für dieses Jahr sieben außerge­wöhnliche und sehenswerte Aus­stellungen mit Künstlern verschiedenster Genres. Dabei liegt ihr eine „professionelle, vielseitige und künstlerische Bespielung des Turms“ am Herzen. Das Turmzimmer in dritten Obergeschoss mit Blick über den Ammersee soll ein Kommunikationstreff für Kunstschaffende und Kunstinteressierte werden. Bereits beim Töpfermarkt vom 26. bis 29. Mai lohnt sich der Aufstieg durch zwei Etagen voll mit edler Porzellankunst.



»Muntre Tuba« lebt auf



Schriftführerin Nue Ammann möchte die einmal jährlich erscheinende vereinseigene Zeitschrift „Muntre Tuba“ wieder aufleben lassen. Der seltsam klingende Titel ist ein Anagramm aus dem Wort „Taubenturm“, dessen Buchstaben nur in anderer Reihenfolge verwendet sind. Mit Rückblicken und Vorschauen soll hier wieder das rege Leben des auf ehrenamtlichen Schultern getragenen Vereins publiziert werden. Nicht nur für die derzeit rund 300 Mitglieder, sondern als Visitenkarte für Dießen, das sich zu Recht „Künstlergemeinde“ nennt. Für Bürgermeisterin Sandra Perzul war es eine Ehrensache, an der Versammlung teilzunehmen.



Zum Generationswechsel in der Vorstandschaft gehört auch die Bestellung von Clara Gensbaur-Shao zur Kommunikations­referentin. Sie hat Kunstgeschichte und Sinologie studiert und möchte den Verein in seiner Außendarstellung unterstützen.



Der heute vielleicht altmodisch klingende Heimatverein wurde 1925 von dem Germanisten, Dialekt- und Heimatforscher Dr. Bruno Schweizer aus der Zinngießer-Dynastie zusammen mit zwölf engagierten Bürgern gegründet. Überregional ist der Heimatverein seit über 40 Jahren als Veranstalter des idyllischen Weihnachtsmarktes vor dem Marienmünster bekannt. Dieser soll nach der Corona-Pause wieder am zweiten Adventswochenende stattfinden.