Heimspiel in Landsberg: Malik Harris bei LechStadtLive

Von: Susanne Greiner

Ein Konzert zuhause: Malik Harris begeisterte mit Stimme und perfekter Stimmung am Samstagabend die über 1.000 Besucher auf dem Landsberger Hauptplatz. © Greiner

Landsberg – Es hält! Als am Samstagabend klar ist, dass der Regen an der Lechstadt vorbeizieht – die diversen Regenradar-Seiten waren vielgefragt – freut das nicht nur Veranstalter, Gastronomen und den BR, der auch am Abend vor dem European-Championships-Radrennen der Damen mit vor Ort ist: Vor allem die Band „Skies and Rivers“, SingerSongwriter-Star Malik Harris und natürlich die weit über 1.000 Besucher genießen am Samstagabend die hervorragende Stimmung und feiern bis tief in die Nacht auf dem Hauptplatz.

Ein Song zum Thema „Black Lives Matters“: Bei Malik Harris‘ „Faith“ erleuchteten tausende Handy-Taschenlampen den gesamten Platz. © Greiner

Wobei „Skies and Rivers“ mit den Geschwistern Heidi und Martin Bordt noch ein paar wenige Regenschirme für kurze Zeit zu Gesicht bekommen, als sie ihre Cover-Songs präsentieren. „Ihr seid gut vorbereitet“, kommentiert Heidi das kleine Schirmheer, das sich bei den ersten Liedern vor ihr aufspannt. Die gute Laune lässt sich die Band aber nicht verderben und überzeugt bei ihrem rund einstündigen Auftritt vor allem in der zweiten Hälfte mit Stimme, Stimmung und Coversongs, denen sie teilweise ihre ganz eigene Note gibt. Stände der lokalen Gastro sorgen für Getränke und Essen. Wobei sich das ein oder andere Lokal sicher etwas mehr Gäste außerhalb des Hauptplatzes wünscht. Teilweise sind die Außensitzflächen erweitert und auch liebevoll dekoriert. Die bleiben jedoch meistens leer – den relativ niedrigen Temperaturen geschuldet,



Sind zu Beginn des Abends die rund 200 Sitze schon belegt, klaffen bis 20 Uhr noch Lücken vor der Bühne. Was sich aber schlagartig ändert: Vor dem Auftritt von Malik Harris – der Deutschland heuer beim ESC vertreten hat – füllt sich der Platz vom Bühnenrand bis zum Schmalz­turm. Das Konzert: für Malik ein Heimspiel, bei dem sein Auftritt vom ersten Ton an überzeugt. Gerade von seiner Tour mit Amy Mc Donald und einem Urlaub in Mexiko zurück, wird er vom Publikum stürmisch begrüßt. Mit einem ungemein sympathischen „Ich bin Malik Harris“, startet der 24-jährige Landsberger seinen Auftritt. Und: „Heute dürfen wir laut sein!“ Wobei er sich mittels Winken und direkter Ansprache auch bei den Anwohnern versichert, die von ihren Fensterplätzen aus zuhören. Mitsingen soll sein Publikum. Und wehe, wenn nicht: „Ich weiß, wo ihr wohnt!“ In Landsberg auf der großen Bühne stehen zu können, darauf habe er sich jetzt schon so lange gefreut. „Und jetzt ist es soweit. Und ich seh‘ den Hauptplatz gar nicht mehr. Ich seh‘ nur noch euch.“



Dass Malik inzwischen auf der Bühne zuhause ist, beweist er gleich souverän mit dem ersten Song „Welcome to the Rumble“ von 2019. Im Lockdown habe er oft das Tanzen vermisst, „dieses sich so in diesem Moment zu verlieren – auch wenn ich ein lausiger Tänzer bin“. Für seine Heimat Landsberg präsentiert er auch zum ersten Mal live „You and I“ – auch das überzeugend. Das Publikum hat er sofort in seiner Hand. Und das dank seiner Natürlichkeit, Echtheit und auch den Momenten, in denen der meist breit strahlende Mann sich ernsten Themen widmet. Zum Beispiel ein Thema, dass den Sohn eines Afroamerikaners und einer Deutschen direkt betrifft: „Black Lives Matters“, wobei er selbst bei sich eine „Taubheit“ feststellt: „Es passiert etwas Schlimmes, es gibt einen kurzen Aufruhr und dann gerät es wieder in Vergessenheit.“ Aber er wolle trotzdem nicht die Hoffnung verlieren, sagt Malik. Und bittet sein Publikum, für den Song zu diesem Thema, „Faith“, die Taschenlampen ihrer Handys anzumachen – ein Lichtermeer auf dem Hauptplatz.



Natürlich lässt ihn das Publikum nach dem „planmäßig letzten Song“ ‚Rockstars‘ nicht gehen. Malik legt nach mit einem Britney-Spears-Cover und einem Lied, das er für seine Schwester Mascha geschrieben hat, als sie mit seinem Neffen Lenny (der an diesem Abend im Skelettkostüm über den Platz springt) schwanger war – was Mascha, die mit der ganzen Familie natürlich beim Konzert ist, mit einem ihrer durchdringenden Begeisterungsrufe quittiert. Dass Malik in seiner Familie großen Rückhalt hat, ist auch bei dem zu spüren, was seine Mutter Gaby sagt: „Ich mag es, wenn man nicht den geraden Weg geht“, sagt sie zu Maliks Konsequenz, den Weg zum Sänger einzuschlagen – auch wenn Fußballspieler mal ganz vorne auf Maliks Berufs-Wunschliste gestanden habe. Oft sehe sie Malik gerade nicht, er habe ja auch eine eigene Wohnung in Landsberg. Er sei eben jetzt groß. „Aber ich freu mich einfach mega für ihn.“



Mit einem seiner ersten Hits „Say the Name“ verabschiedet sich Malik von seinem Publikum. „Ich bin komplett überwühlt“, sagt Malik am Ende – und muss herzlich über seinen charmanten Versprecher lachen. „Das war sicher der geilste Auftritt meines Lebens.“



Nach Malik übernimmt DJ Tonic vom BR die Bühne, zur Freude zahlreicher Tanzenden und Feiernden. Er beendet den Auftritt mit „Layla“ – wobei sich das für einen DJ-Auftritt befremdliche Ausfaden des Songs um 23.15 Uhr fast so anhört, als habe ihm da jemand den Strom gekappt ...