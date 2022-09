Heiß begehrtes Brennholz

Von: Ulrike Osman

Müssen Brennholz-Neukunden aktuell abweisen: Roman Koster (links) und Stefan Bauernfeind vom Forstbetrieb Landsberg der Bayerischen Staatsforsten. © Osman

Landkreis – Um Gasheizungen zu unterstützen oder gar zu ersetzen, dürfen stillgelegte Holzöfen vorübergehend wieder in Betrieb genommen werden. Allerdings zieht nun auch der Preis für Brennholz an – wenn man denn überhaupt welches bekommt. Händler berichten von Hamsterkäufen und explodierender Nachfrage.

ier? „So drastisch würde ich es nicht sagen, aber eine rege Nachfrage gibt es schon“, sagt Friedrich Wendorff, Revierleiter des Forstreviers Ammersee am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Fürsten­feldbruck. Die Preise für den ofenfertigen Ster (Raummeter) hätten sich teilweise bereits verdoppelt. „Ich glaube aber, dass viele Verkäufe auf persönlicher Basis ablaufen – dann bekommt man es eventuell ein bisschen günstiger.“ Wohl dem, der jetzt Stammkunde ist.



Der Forstbetrieb Landsberg der Bayerischen Staatsforsten hat sein Online-Brennholzportal bereits deaktiviert. Doch Interessenten melden sich auf allen Kanälen – telefonisch, per E-Mail, oder mündlich gegenüber den Revierförstern. Längst können die Anfragen nicht mehr alle bedient werden. „Neukunden muss ich derzeit abweisen“, sagt Roman Koster, stellvertretender Forstbetriebsleiter und zuständig für die Holzvermarktung.



Ofenfertiges Holz verkaufen die Staatsforsten ohnehin nicht, sondern lediglich Stämme, die am Wegesrand bereitgestellt und von den Kunden selbst zerschnitten werden. Eine andere, seltener praktizierte Möglichkeit ist die sogenannte Selbstwerbung. In diesem Fall erhalten entsprechend qualifizierte Abnehmer – Voraussetzung ist unter anderem ein Motorsägenschein – die Erlaubnis, gekennzeichnete Bäume im Staatswald selbst zu fällen.



Derzeit werden Rufe laut, in diesem Herbst den Holzeinschlag zu erhöhen. In den Staatswäldern wird das nicht geschehen, denn es gilt das Gebot: Nachhaltigkeit geht vor Nachfrage – geerntet werden darf nur, was nachwächst. Dennoch kann der Forstbetrieb Landsberg von seinen 15.000 Hektar Wald zwischen Augsburg und Schongau Hunderte Stammkunden bedienen, viele davon Holzgroßhändler. Mehrere tausend Haushalte würden auf diesem Wege mit Wärme versorgt, betont Stefan Bauernfeind, Revierleiter des Forstreviers Thaining. Hinzu kommen Abnehmer aus der Papier- und Zellstoffindustrie, die auf der Basis langfristiger Verträge ebenfalls bedient werden müssen.



Leseholz sammeln?



Unterdessen besinnen sich einige Besitzer von Holzöfen auf eine Regelung, die noch aus der Nachkriegszeit stammt und jahrzehntelang niemanden interessiert hat – die Leseholzordnung. Roman Koster verzeichnet derzeit „alle zwei Stunden“ eine Anfrage nach einem Leseschein. Dieser würde es gestatten, in Staatswäldern am Boden liegendes Holz zu sammeln, sofern die Äste am stärkeren Ende einen Durchmesser von weniger als zehn Zentimetern haben und ausdrücklich als Leseholz freigegeben wurde. Eine wirkliche Option ist das Aufklauben von herabgefallenen Ästen aber nicht. Für die Staatswälder wird die erforderliche Genehmigung nicht erteilt, da das Totholz wichtige ökologische Funktionen erfüllt. In privaten und kommunalen Wäldern gilt die Regelung ohnehin nicht – hier wäre das Holzlesen nichts anderes als Diebstahl.



Was die bevorstehende Holz­ernte in Privatwäldern angeht, ist AELF-Revierförster Friedrich Wendorff vorsichtig optimistisch im Hinblick auf die Versorgung des Landkreises. Grund sind ausgerechnet die Folgen der beiden verheerenden Orkane Vivian und Wiebke im Jahr 1990. „Damals musste viel nachgepflanzt werden und spätestens jetzt ist Zeit zum Durchpflegen“, erklärt Wendorff. „Für Sägeware ist dieses Holz noch nicht geeignet, als Brennholz aber schon.“