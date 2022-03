»Wenn Sie bitte ...?«

Helmut Schleich begeistert im Landsberger Stadttheater

Von: Andrea Schmelzle

Teilen

Re-Start für das s‘Maximilianeum im Stadttheater, das für Helmut Schleich schon „wie ein Wohnzimmer ist“ und in dem er zu Höchstform aufläuft. © Schmelzle

Landsberg – „Kauf, du Sau“, heißt das aktuelle Programms des Kabarettisten Helmut Schleich, mit dem er am Sonntagabend von der Kleinstkunstbühne s‘Maximilianeum nach mehrmaligem Verschieben ins mit 183 Personen befüllte Stadttheater geholt wurde. Sind die Rollen, in die er schlüpft, zwar reduziert, ist sein Blick auf Zeitgeist, Politik und allen sonstigen Unwägbarkeiten dafür umso geschärfter und an Bissigkeit kaum zu übertreffen. Themen wie Krieg, Konsum, Klima müssen dran glauben – und immer wieder die Sprache, die er analysiert, zerlegt, auf die Schippe nimmt und auf die Spitze treibt. Bis er doch noch als Franz-Josef in seine Paraderolle schlüpft ..

„Es hat sich gelohnt, dass wir zwei Jahre lang verschoben haben, dann kommen die Leute“, begrüßt Schleich scherzend sein Publikum, will aber auch gleich wieder „weg von der Heiterkeit“. Und beginnt mit dem Ukraine-Krieg. „Der Witz ist in diesen Zeiten der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt.“ Krieg sei die radikalste Form der Abrüstung, wettert er, die Bundeswehr eher gerostet als gerüstet, nur die Verteidigungsministerin, die sei zum Schießen. Er selbst sei „militanter Pazifist“ – und Pessimist: „Schlimmer als jetzt kann es nicht werden“. Der Krieg sei von Putin gemacht. „Put-in“ – einpacken, einstellen, bedeute das ja: „Was anderes wird ihm auch nicht übrig bleiben.“



In der Schule werde Kindern gesagt, Putin sei ein Kriegsverbrecher, weil er sich nicht an die Regeln hält. Das, wo wir doch zwei Jahre lang nichts anderes gelernt hätten als Regeln – 3G, 2G, 2G-plus. Wird, was früher Rauchverbot geheißen habe, zur „Geh-zum-Rauchen-raus-Regel“? Vor Corona, da hätten alle gedacht, dass man Schulen brauchen würde. Und schnell gelernt: Es geht auch ohne. Aber dann kommen schnell die „Grundrechtejammerer“ mit ihrem „die Würde des Menschen ist unantastbar“. Allein das Wort „Würde“ klinge ja schon nach Ausrede, schimpft Schleich. „Ich würde mich ja impfen lassen ...“ Mit dem Konjunktiv könne man schließlich keine Pandemie bekämpfen. Und dann – diese „Tyrannei der Ungeimpften“, da werde Hass gestreut – und gegen den kann man nicht impfen. Aus Hass werden Kriege gemacht. Aber nun könnten wir ja bald alle „frieren für den Frieden“. Jetzt, wo „der Russe der Böse ist“, habe vielleicht der „alte weiße Mann“, der sonst an allem Schuld ist, mal Pause.



Verantwortlich für den Klimawandel sei der „unsanierte Pendler“. Das klinge schon wie „unrasierter Penner“ und damit ein „asoziales Subjekt“, das weg gehöre. Zumindest sein Haus, seine Heizung und sein Auto. Zug fahren laute die Devise. Drum gebe es heute tatsächlich so etwas wie „Zugstolz“, wundert sich Schleich, der schon 30 Jahre lang dem Zug die Treue hält.



Die Pandemie habe derweil den Menschen auf den Hund gebracht – als Möglichkeit, die Ausgangssperre zu umgehen. Dabei sei heutzutage – „Vorsicht bei etwaigen Empfindlichkeiten“ – die Rasse wichtig. Immer ausgefallenere Rassen müssten her, jede mit eigener „Story“, etwa der „maltesische Kapitänshund“. Mit der Bezeichnung „Rüde“ sei er aber gerade vorsichtig – und ist mittendrin im „Gendern“: „Klar, wenn wir wirklich alle Probleme dieser Welt gelöst haben, können wir auch unsere Gesetzestexte gendern.“



»Wenn Sie bitte ...?«



Sprache sei der Schlüssel zur Seele, heißt es. „Wenn das stimmt, blicke ich manchmal in schwarze Löcher“, motzt Schleich. Und denkt an ‚neusprachliche‘ Redewendungen wie „Wenn Sie bitte einmal...“ , die ihm aufstoßen, sind sie doch nur die „Tarnung eines Befehls durch simulierte Freundlichkeit“. Auch so eine „Infantilisierungstendenz“: „Viel Spaß damit!“ Das sage ja heute schon „die Apothekerin beim Verkauf einer Hämorrhoidensalbe“.



Der Weg einer durch Konsum narkotisierten Gesellschaft zur politischen Verdummung ist für Schleich kurz. Cappuccino ist out. In Berlin trinkt man wieder Filterkaffee. Mit Schwallbrühung. Oder „Coffee Cold Brew“ – mit kaltem Wasser aufgießen, zwölf Stunden stehen lassen – da „sind dann ganz andere Aromen drin“. Zucker ist ungesund, wer Milch trinkt, ist ein Tierquäler und wer Weizen isst, wird wahrscheinlich sowieso schon bald sterben.



Schon immer sei es so gewesen: Die alte Generation hält die junge für ein bisschen bescheuert. „Ich fürchte nur, heute stimmt es wirklich“. Anzüge, die absichtlich zu klein geschnitten sind, Kinder, die Finn Salvator heißen, Bäckereiprodukte, die als Vollkorn-Krustinis oder Dinkel-Zipfel bezeichnet werden. Logisch, dass Filme wie Pippi Langstrumpf verpönt sind. Eine Minderjährige, die alleine lebt und sich an keine Regeln hält: „Gift für den zuckerfrei lebenden Nachwuchs im Vollkorn-Paradies“.



Lesen Sie auch Selenskyj fordert Putins Soldaten zur Fahnenflucht auf: „Hatten sie nicht erwartet“ Der Widerstand der Ukrainer zeigt Wirkung auf Putin, ist sich ihr Präsident Selenskyj sicher. Bringen neue Ukraine-Russland-Verhandlungen einen Fortschritt? Der News-Ticker. Selenskyj fordert Putins Soldaten zur Fahnenflucht auf: „Hatten sie nicht erwartet“ Schröder in Moskau: Erste Infos zu Gespräch bei Putin - Ex-Kanzler plant offenbar nächste Schritte Gerhard Schröder könnte als Friedensvermittler im Ukraine-Konflikt auftreten. Doch der Altkanzler war zuletzt scharf in die Kritik geraten. Resultate könnte es am Samstag geben. Schröder in Moskau: Erste Infos zu Gespräch bei Putin - Ex-Kanzler plant offenbar nächste Schritte

Söder habe als „Polit-Moses“ sein Volk mit „Masken bekleidet durch das Pharmaland“ geführt, während „aus dem politischen Wolf ein frommes Lamm“ wurde. Es sei dringend geboten, die Partei zu den straußeschen Werten zurückzuführen. In eine Ära, in der es noch geheißen habe: „Erststimme Strauß, Zweitstimme Franz-Josef“. In der rechts von der CSU nur die Wand gewesen sei. Sagt er – und schlüpft in seine Paraderolle.



Nach (mit Lach-Erholungspause) zwei Stunden herrlichem Zynismus johlt und jubelt das Publikum. Die Reise in die Tiefen der deutschen (und bayerischen) Befindlichkeiten ist beendet.