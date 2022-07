Herbert Kirsch ist Altbürgermeister von Dießen

Nach 24 Jahren Amtszeit

Von Dieter Roettig schließen

Dießen – Als einen „Fuchs unter dem Deckmäntelchen der Harmlosigkeit“ bezeichnete Landrat Thomas Eichinger humorvoll Dießens frisch ernannten Altbürgermeister Herbert Kirsch. Er habe dabei aber stets seine „Schlüsselqualifikation“ für das Amt bewiesen, nämlich die weitsichtige Einschätzung entscheidender Situationen. Darum sei er froh, dass Kirsch 2014 nicht gegen ihn für den Posten des Landrats kandidiert habe.

Als Mitglied des Kreistages arbeitet Herbert Kirsch trotzdem weiterhin mit Thomas Eichinger zusammen, ebenso wie mit seinem langjährigen Vize-Bürgermeister und Kreisrat Peter Fastl. Und auch Fastl schnappte sich das Mikrophon bei der Feier auf Gut Romenthal, die Bürgermeisterin Sandra Perzul für ihren langjährigen Amtsvorgänger ausgerichtet hatte. Fastl schwärmte geradezu vom Teamwork mit Kirsch. Von Periode zu Periode habe man sich mehr angenähert und die letzten zwölf Jahre „blind funktioniert wie ein eingespieltes Ehepaar.“



Bürgermeisterin Sandra Perzul stellte an den Beginn ihrer Laudatio die Zahl „8.760“. So viele Tage war Herbert Kirsch erster Chef im Dießener Rathaus. Seine Frau Anita und die Kinder Julia und Marcel hätten viel auf ihn verzichten müssen, weil das Gedeihen und die Zukunft der Marktgemeinde in der Regel vorrangig waren. Es habe in seiner 24-jährigen Amtszeit nervenaufreibende, schwierige und teils verletzende Momente gegeben. Aber auch schöne und erhebende, die er sein Leben lang nicht vergessen werde. Also unterm Stroch mehr „Lust als Last“.



Viel habe Kirsch in Zusammenarbeit mit den diversen Gemeinderäten in seinen vier Wahlperioden erreicht. Wie Kanalisation und Wasserleitungen in den Ortsteilen, die Kindergärten in Riederau und Dettenschwang, den Bau des AWO-Seniorenparks sowie von Sozialwohnungen, die Erweiterungen der Carl-Orff-Schule, der Feuerwehrhäuser oder des Bauhofs und den Umbau von Mühl- und Bahnhofstraße. Das Gewerbegebiet Romenthal wurde ermöglicht wie auch diverse Einheimischenmodelle sowie Grundstückskäufe.



Der finale Clou gelang Kirsch an seinem letzten Arbeitstag mit dem Kauf des Seegrundstücks in St. Alban von der Stadt Augsburg. Unauslöschlich mit dem Namen Herbert Kirsch ist der Bau des Ammersee-Gymnasiums verbunden, das er für Dießen erkämpft hatte, obwohl sich die anderen Westufer-Gemeinden gerne damit geschmückt hätten. Dass die fünffache Bevölkerungszahl Dießens ab Christi Himmelfahrt in die Marktgemeinde einfällt und viel Geld da lässt, ist ebenfalls Kirsch zu verdanken. Er setzte als Ausstellungsgelände für Europas größten Töpfermarkt die Seeanlagen durch.



Gerührt bedankte sich Herbert Kirsch für das viele Lob. Er betonte aber, dass nichts ohne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus, Bauhof oder in seiner Fraktion der „Dießener Bürger“ möglich gewesen wäre. Engagierte Gemeinderäte hätten ihn stets unterstützt. Auch wenn am Ratstisch nicht alle immer einer Meinung waren, habe man sich doch zusammengerauft und die Entscheidungen letztendlich gemeinsam getroffen. Kirsch dankte speziell seinem stets loyalen und zuverlässigen Stellvertreter Peter Fastl.



Nach dem offiziellen Teil mit Überreichung der Ernennungsurkunde zum Altbürgermeister – in Bayern eine amtliche Ehrenbezeichnung – wurde noch lange in Erinnerungen geschwelgt. Schließlich waren nicht nur ausgeschiedene und aktuelle Gemeinderäte eingeladen, sondern auch langjährige Weggefährten von Herbert Kirsch. Wie der Ehrenbürger Prof. Dr. Thomas Raff, lange Jahre Vorsitzender des Heimatvereins. Er hatte 2011 die Laudation auf das renovierte Gut Romenthal als „Haus des Jahres“ gehalten.



Die jetzige Feier-Location wurde schon 1316 erstmals urkundlich erwähnt. In seiner wechselvollen Geschichte war es auch Klosterschwaige des Dießener Augustiner Chorherrenstifts und später staatliches Versuchsgut des Freistaats Bayern. Bis es vom Juristen Dr. Artus Pourroy gekauft wurde. Er machte daraus mit seiner Schwester Olivia Tietz-Pourroy ein Bio-Mustergut mit erlesener Viehzucht von Charolais-Rindern. Und eine besondere Event-Location für Hochzeiten und Abende wie für Altbürgermeister Herbert Kirsch.