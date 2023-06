Herren des MTV Dießen kicken sich in die Kreisliga

Da kann man schon mal jubeln:Der MTV Dießen hat mit dem Sieg gegen Otterfing den Weg in die Kreisliga geebnet. © Achhammer

Dießen – Am Samstag hat die Erste Mannschaft des MTV Dießen den TSV Otterfing im Rückspiel der Relegation zuhause mit 2:0 geschlagen und damit den Durchmarsch in die Kreisliga perfekt gemacht.

„Für uns gab es nur eine Option: Heimsieg und Aufstieg. Und so haben wir auch gespielt“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach der Partie.



Nach der knappen 1:2-Niederlage im Hinspiel brauchte das Team vom Ammersee sogar einen Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied, um den Aufstieg zu schaffen. Doch sowohl die Spieler auf, als auch die zahlreichen und lautstarken Fans neben dem Platz ließen von Anfang an keinen Zweifel daran, dass das Ammersee-Stadion an diesem Tag fest in Dießener Hand bleiben würde.



Der MTV kam vor insgesamt knapp 500 Zuschauern stark in das Spiel und erspielte sich einige Torchancen. Bis zum ersten Treffer sollte es aber rund 20 Minuten dauern. Dann war es Yannik Friedrich, der einen Eckball von Philipp Ropers zum 1:0 ins Netz köpfte und die Menge das erste Mal feiern ließ. Kurz vor der Pause schoss Sebastian Kropp eine Kopfballverlängerung von Dominik Wagner per Dropkick zum umjubelten 2:0 unter die Latte. Mit diesem Spielstand ging es dann in die Kabinen.



Auch nach dem Seitenwechsel spielte vor allem der MTV und hätte mehrfach ein weiteres Tor nachlegen können, vergab aber einige sehr gute Möglichkeiten. So blieb das Spiel weiter intensiv und spannend. Die Gäste versuchten noch einmal alles, die Dießener Defensive ließ aber über die komplette Spielzeit kaum gefährliche Situationen zu.



Um 16.52 Uhr war es dann soweit: Der Schlusspfiff ertönte im Ammersee-Stadion und die Erste Mannschaft des MTV Dießen feierte gemeinsam mit den Fans den zweiten Aufstieg in Folge und den direkten Durchmarsch in die Kreisliga.