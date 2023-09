MTV Dießen: Herren wollen auswärts punkten

Das viele Training der Herren des MTV Dießen soll den lang erhofften Auswärtssieg bringen. © MTV Dießen

Dießen - Am kommenden Samstag um 15 Uhr will die erste Mannschaft des MTV Dießen nach drei Liga-Niederlagen in Folge auswärts endlich wieder gewinnen. Diesmal spielen sie gegen den TSV Peiting.

„Wir sind aktuell in einer schwierigen Phase, werden diese aber zusammen überstehen“, sagt MTV Spielertrainer Philipp Ropers vor der Partie.



Direkte Aufeinandertreffen zwischen Dießen und Peiting gab es in den letzten Jahrzehnten im Herrenbereich keine. Während der MTV aktuell mit nur drei Punkten auf dem siebten Tabellenplatz steht, ist der TSV mit sieben Zählern Tabellenzweiter. Das Team vom Ammersee will alles dafür tun, um den Abstand mit einem Auswärtssieg zu verringern.



„Wir werden gemeinsam alles geben, um das Spiel für uns zu entscheiden“, gibt Ropers die Marschroute für sein Team vor.



Die zweite Mannschaft des MTV will nach zwei Siegen in Serie dann am Sonntag um 14 Uhr auch auswärts beim Tabellenführer TSV Feldafing punkten.