Fortschritt im Dießener Sanierungsfall?

Von: Dieter Roettig

Selbst der Erker am Dießener Rathaus (links) wird immer wieder von hohen Lastzügen beschädigt, die sich durch die enge Herrenstraße drängen. Der Gehweg gegenüber (rechts) ist mit 45 Zentimetern Breite eine Zumutung für Fußgänger. Wer mit Kinderwagen oder Rollator unterwegs ist, muss auf die Straße ausweichen. © Roettig

Dießen – Herrenstraße und Hofmark in Dießens Zentrum sind in beiden Richtungen bekanntermaßen ein gefährliches Nadelöhr. Der Schwerlast- und Omnibusverkehr sowie starkes Verkehrsaufkommen sorgen immer wieder für Stau, brenzlige Situationen und extreme Abgase. Zudem zeigt sich die Fahrbahn als marodes Flickwerk. Seit Jahrzehnten wird ergebnislos über mögliche Verbesserungsvarianten diskutiert.

Denn Herrenstraße und Hofmark gehören zur Staatsstraße St2056 und da hat die Marktge­meinde Dießen relativ wenig zu melden. Immerhin ist es ihr nach langer Verhandlung mit dem Straßenbauamt Weilheim gelungen, wegen der Carl-Orff- und Liebfrauen-Schule einen Teilbereich in eine Tempo-30-Zone umzuwidmen. Trotzdem wird oft immer noch zu schnell gefahren. Gefährlich vor allem für Radfahrer, die zum Marienmünster hinaufstrampeln oder sich in Richtung Marienplatz rollen lassen. Wenn sich dann noch Lastwagen und Linien­busse begegnen, kann es eng und brenzlig werden. Da hilft nur die Flucht auf die meist zu engen Gehsteige.



Jetzt steht abermals Überzeugungsarbeit beim Straßenbauamt an. Nach einer Begehung des Seniorenbeiratsvorsitzenden Ludger Stürwald mit Mobilitätsreferentin Gabriele Übler wurde der dringende Wunsch nach einer Querungs­hilfe in der Herrenstraße an Bürgermeisterin Sandra Perzul herangetragen. Laut Stürwald habe eine vor längerer Zeit durchgeführte Zählung ergeben, dass die für eine Querungshilfe geforderte Mindestanzahl von 50 Personen pro Stunde mehrmals am Tag deutlich überschritten wurde.



Bürgermeisterin Perzul sagte zu, diesen Wunsch in die aktuell anstehende Feinuntersuchung von Herrenstraße und Hofmark einfließen zu lassen. Die ist unabdingbar, wenn man für die Sanierungsmaßnahmen staatliche Zuschüsse von bis zu 60 Prozent in Anspruch nehmen will. Ein Planungsbüro will man zeitnah beauftragen, damit bis Mitte des Jahres Ergebnisse vorliegen. Derzeit entsprechen Herrenstraße und Hofmark laut Gemeinde „in keiner Weise der innerörtlichen Bedeutung der Straßen. Sie bieten keinerlei Aufenthaltsqualität für Fußgänger, die Topografie erschwert die Begehbarkeit und die zur Verfügung stehenden öffentlichen Flächen sind sehr begrenzt.“



Warum es jetzt mit einem möglichen Straßenausbau vorangeht, liegt auch an den seit Jahren sanierungsbedürftigen Wasserleitungen in Herrenstraße und Hofmark. Wenn die Straßen schon aufgerissen werden, könne man in einem Aufwasch gleich Wasserleitungs- und Kanalarbeiten durchführen, so die Vorstellung der Marktgemeinde. Dazu sei eine Untersuchung der Tagwasserkanalisation nötig. Denn es könne durchaus sein, dass eine neue hydrologische Berechnung des Einflussgebiets erfolgen müsse. Auf jeden Fall ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Staatlichem Bauamt, Marktgemeinde und Ammerseewerke angesagt.



Man darf gespannt sein, ob die Feinuntersuchung neue Erkenntnisse bringt und die anvisierte Umsetzung der Maßnahmen in den Jahren 2023/2024 wie vorgesehen angegangen werden. Vielleicht kann dann Anlieger Peter Kaun seinen am Haus angebrachten Protestbanner „Zu laut, zu dreckig, zu gefährlich“ wieder abnehmen.