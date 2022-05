Wagner für die Götter

Hervé Koubi in Landsberg: Im Taumel des Tanzes

Von: Susanne Greiner

Energie, Dynamik, aber auch ruhige Momente prägen die Choreografien von Hervé Koubi. Das Werk „Les Nuits Barbares ou les Premiers Matins du Monde“ füllte das Landsberger Stadttheater und wurde mit Standing Ovations für die 14 Tänzer und ihren Choreografen belohnt. © ks

Landsberg – Fremdes macht Angst. Das gilt für uns westlich Geprägte vor allem für Kulturen des Ostens. Der aus dem Griechischen kommende Ausdruck „Barbaren“ meinte ursprünglich Menschen, die Griechisch nur radebrechend oder gar nicht beherrschten. Und wurde negativ besetzt, als Bezeichnung für Völker einer ‚niederen‘ Kultur. Dass das Tanzprojekt der Compagnie Hervé Koubi „Les Nuits Barbares“ diesen Begriff ironisch zitiert, ist offensichtlich. Koubi ist zwar Franzose, aber Kind algerischer Immigranten, das in diesem Projekt seine algerischen Wurzeln bereist. Sein Ziel ist nicht die Beschreibung des Trennenden. Sondern das Aufzeichnen eines Weges zur Gemeinschaft dieses vermeintlich so unterschiedlichen Orients und Okzidents.

Es geht um Tanz. Und natürlich ist Tanz breiter und deshalb auch vager interpretierbar als beispielsweise ein Theaterstück, dessen Sprache in Worten statt Bewegungen daherkommt. Koubi arbeitet deshalb auch mit Symbolen, die konkretere Interpretationen zulassen. Da ist eine Andeutung des Kreuzes in zwei aufeinandergestellten Stäben, die die Tänzer über ihren Köpfen balancieren. Da sind die Säbel, mit denen sie kämpfen und töten. Und, gleich zu Beginn, die funkelnden Helme: Zeichen dieser obskuren Fremden, die da aus dem Osten, aus Persien, Ionien, Babylonien und Arabien kommen – zumindest meint das die Bibel zu wissen. Wie auch immer, unsere westliche Kultur beruht auf diesen Anfängen. Und trägt sie deshalb in sich.



„Viele Länder, viele Religionen“, sagt Koubi zur Begrüßung im Stadttheater Landsberg. Auch er kennt das, seine Mutter ist Muslimin, sein Vater Jude; weshalb sein Vorname so typisch französisch, laut Koubi „barbarisch im historischen Sinne“ ist, der Nachname algerisch. Was ihn beeindrucke, sei das jahrhundertelange, friedliche Miteinander der Religionen in Nordafrika, ungeachtet der nationalen Identitäten, erzählt er. Bevor die Gewalt kam. Denn die Geschichte wiederhole sich, ganz offensichtlich. „Und es liegt nur an uns, sie anders zu gestalten.“ Tanz ist Koubis Mittel zur Wahl. Denn „Tanz hat die Kraft, zusammenzuführen.“



Wagner für die Götter



Koubis in Algerien, Marokko und aus dem Mittelmeerraum gecastete Straßentänzer bedienen sich nicht nur ironisch des Klischees der ‚rasselnden Säbel‘, musikalisch werden ihre Bewegungen von Versatzstücken orientalischer und auch drei der ‚westlichsten‘ Klassikkomponisten untermalt: Das erste Auftreten der heidnisch anmutenden ‚Gottheiten‘ in ihren glitzernden Helmen begleitet natürlich Wagner, die christlichen Zitate finden ihren Widerhall in Faurés und Mozarts Requiem – vor allem Letzteres wohl Inbegriff der christlichen Kultur.



Im Wechsel der Musik, in kurzen Solis, auch Paartänzen, meist aber in Gruppen erzählen die Compagnie-Mitglieder die Geschichte der Kulturen, des Christentums und der vermeintlichen ‚Heiden‘. Sie agieren in perfekter Körperbeherrschung, akrobatisch, dynamisch, mit unglaublicher Energie – aber auch in stillen, langsamen Szenen. Das Ende nach Kampf und Leid ist versöhnlich: Jeder Tänzer trägt einen der ‚Gegner‘ auf seinem Rücken von der Bühne: Tanz kann zusammenführen.



Koubi malt Traum-Sequenzen, seine Tänzer bezaubern, die Choreografie ist ein Spektakel, ohne effektheischend zu sein. Die Zuschauer im ausverkauften Stadttheater gaben Standing Ovations.