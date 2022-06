Kaufering startet gegen Kempten

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Die Vorbereitung läuft: Coach Ben Enthart (Foto) und Neu-Landesligist Kaufering spielten heute Abend beim FC Thalhofen. © Ernstberger

Kaufering – Auch bei Landes­liga-Aufsteiger VfL Kaufering hat die Vorbereitung begonnen. Nach drei Trainingseinheiten steht Abend das erste Testspiel auf dem Programm: beim FC Thalhofen.

So richtig zur Sache geht’s für die Mannschaft von Trainer Ben Enthart am kommenden Wochenende: Von Freitag bis Sonntag steht ein dreitägiges Trainingslager in der Sportschule in Inzell auf dem Programm. Am Mittwoch (19 Uhr) folgt dann das Vorbereitungsspiel bei Bezirksligist VfL Denklingen.



Der Punktspiel-Plan steht inzwischen auch. Das erste Spiel der Kauferinger Landesliga-Geschichte findet am Samstag, 16. Juli, auf eigenem Platz gegen den FC Kempten statt. Die ursprünglich vom BFV für 14 Uhr (und damit zeitgleich mit dem TSV Landsberg) angesetzte Partie wurde von VfL-Sportleiter Uli Stenglmair auf 17 Uhr verlegt. Genauso wie das zweite Heimspiel am Samstag, 23. Juli, gegen Illertissen II. Ihr erstes Auswärtsspiel bestreiten die Kauferinger am Dienstag, 19. Juli, um 18.30 Uhr bei Mit-Aufsteiger TSV Hollenbach.

Coach Enthart kann aktuell aus dem Vollen schöpfen. Am Montag hatte er 25 Mann (inklusive des am Knie verletzten Dießener Neuzugangs Vincent Vetter, der noch ein paar Wochen ausfällt und nur das Aufwärmprogramm mitmachte) im Training. Neben Vetter fehlen in nächster Zeit Flo Bucher (Kreuzbandriss) und Philipp Bauer. Der Kapitän hat sich einen Leistenbruch zugezogen und wird am Donnerstag operiert.