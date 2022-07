1972 spielte Dießen gegen den FC Bayern München

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Die erfolgreichen MTV-Schüler von 1972. © Beausencourt

Dießen – Am Samstag wird in Dießen in Erinnerungen geschwelgt – und bei einem Weißwurstessen an die wohl erfolgreichste Fußball-Saison der Vereinsgeschichte des MTV erinnert. Im Sportlerheim treffen sich die älteren Herren, die vor exakt 50 Jahren in Dettenschwang gegen den FC Bayern München um die oberbayerische Schülermeisterschaft spielten.

Damals mussten sie sich allerdings mit 0:5 geschlagen geben. „Bis zu diesem Finale war es ein langer Weg“, erzählt Helmut Beausencourt, der damals in der Dießener Nachwuchsmannschaft (zehn bis 14 Jahre) spielte. „Wir wurden Meister in der Sondergruppe, dann Meister der Spielgruppe Weilheim. Anschließend ging es um die Zugspitzmeisterschaft. Im Halbfinale konnten wir die DJK Darching, den Tölzer Meister, mit 3:2 und im Endspiel Ammersee-Meister TSV Moorenweis mit 3:1 bezwingen. Bei Moorenweis spielte damals Ludwig Schäffler, der Vater des späteren 1860- und aktuellen Nürnberg-Profis Manuel Schäffler, eine großartige Saison“, erinnert sich der Dießener. „Erst dann stoppte der FC Bayern unsere Erfolgsserie.“ Das war noch nicht alles: „Auch im Zugspitzpokal kamen wir ins Endspiel. Unser großer Widersacher, der TSV Weilheim, hatte hier leider mit 3:1 die Nase vorn. Unsere beachtliche Gesamtbilanz in der Saison 1971/72 lautete 33 Spiele, 27 Siege, fünf Niederlagen, ein Unentschieden und 160:55 Tore.“



Aber nicht nur die Schüler des MTV waren vor 50 Jahren erfolgreich. Die erste Mannschaft, trainiert von Johann Lindner, stieg ungeschlagen von der B-Klasse (heute Kreisklasse) in die A-Klasse (heute Kreisliga) auf. Dieser Erfolg wurde mit sechs Spielern aus der eigenen Jugend (Erich Beausencourt, Erwin Helmer, Werner Kruspe, Peter Kuderna, Werner Häckl und Johann Eisen) sowie den Routiniers Lothar Dittmann, Rudi Rasch, Paul und Georg Haslauer, Martin Carda, Hans Linke, Klaus Seifert erreicht. Die Dießener wurden mit 81:23 Toren und 38:6 Punkte souverän Meister. Auch die zweite Mannschaft spielte mit 35:9 Punkten und 109:21 Toren eine überragende Saison, verlor aber das Entscheidungsspiel um den Meistertitel gegen den punktgleichen SV Hohenfurch mit 2:3.



Die als Abstiegskandidat gehandelte Dießener Jugend (15 bis 18 Jahre) belegte in der Kreis-Jugendliga West mit 20:24 Punkten 45:37 Toren den sechsten Platz unter zwölf Mannschaften und die von Maria Steinle neu gegründete Damen-Mannschaft bestritt in ihrer ersten Saison eine Reihe von Freundschaftsspielen mit sehr guten Ergebnissen.