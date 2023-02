Jeder Euro zählt

Hilfe für die Ukraine: „Freiheit Demokratie“ aus Landsberg

Von: Sabine Fleischer

Hilfe aus Landsberg: Christian Bieber (Verein Freiheit Demokratie) und Kollegen verteilten bei der Dezember-Hilfsfahrt Weihnachtspäckchen in Uzyn südlich von Kiew. © Bieber

Landsberg – Die nächste Fahrt des Vereins „Freiheit Demokratie“ ist schon geplant, Abfahrt Samstag, 18. Februar. Auch in der sechsten Hilfslieferung geht es wieder weit in die Ukraine hinein,: über Polen, Kiew, Odessa nach Mykolajiw. Einfache Strecke: 2.600 Kilometer. Es sollen wieder gut fünf Tonnen Lebensmittel, Hygieneartikel, Kleidung und Lichtspender geliefert werden.

Mykolajiw liegt direkt an der Kampfzone. Cristian Bieber, Organisator bei dem Landsberger Hilfsverein, erklärt: „Dort werden wir unsere Hilfsgüter übergeben, die dann nach Cherson und vor allem in die umliegenden Dörfer gebracht werden, die von der Außenwelt abgeschnitten sind.“ Die Kontaktpersonen vor Ort würden dann dorthin fahren, wohin die Landsberger (noch) nicht dürften, da ihnen die Legitimation an den Checkpoints fehle.



Bieber sieht dabei eventuell auftretenden Gefahren gelassen entgegen: „Wir haben mit jeder Tour etwas gelernt. Beim letzten Mal waren wir zwar im Bereich von zwei Luftangriffen, die Raketen wurden aber vorher abgefangen.“ In der Ukraine werde per App gewarnt, wo im Umkreis von 25 Kilometern eine Rakete einschlagen könnte. Zudem würden notwendige Infos rasch informell weitergegeben. „Wir haben uns ein großes Netzwerk aufgebaut und vertrauen den Leuten vor Ort. Bis jetzt lief es sehr gut und die Spenden kamen immer dort an, wo sie nötig waren.“



Generell ist Transparenz für Bieber sehr wichtig. Unter www.freiheit-demokratie.de finden sich unzählige Fotos und Tourbeschreibungen, damit die Spender wissen, wohin ihre Hilfe gegangen ist. „Wir sehen uns als Werkzeug für die Landsberger in ihrer Unterstützung für die Ukraine. Jeder Euro, jedes Paket kommen an.“



Für die Fahrt am Samstag können noch Sachspenden abgegeben werden – wie und wo erklärt Christian Bieber unter Telefon 0151/20257662. Für die Hilfslieferungen eignen sich neben Gaskocher und Taschenlampe Essenskonserven mit Aufreißlasche, Studentenfutter, Pumpernickel, Schoko-/Früchteriegel und Instantkaffee am besten.



Harte Müsliriegel sind laut Bieber für die Soldaten an der Front und Menschen in den Kampfzonen eher ungeeignet, da es viele Zahnfleischprobleme gebe. „Bei uns bekommt man bei Ärger graue Haare, den ukrainischen Soldaten fallen die Zähne aus.“ Wichtig seien daher auch Spenden zum Zähneputzen, vor allem Mundwasser. Und darüber hinaus Stumpenkerzen als unschlagbare analoge Lichtquelle. „Was bei uns in den Schubladen rumliegt, wäre ein wahrer Schatz für die Menschen im Kriegsgebiet“, so Bieber.



Jeder Euro zählt

Fast noch wichtiger seien Geldspenden. „Sie erleichtern uns die Hilfe ungemein, da wir notwendige Dinge zielgerichtet zukaufen können. Auch haben wir Vereinbarungen mit Zulieferern geschlossen, die uns attraktive Preise einräumen. Jede Geldspende wirkt sich doppelt aus.“ Bieber bringt als Beispiel Einkäufe beim V-Markt in Landsberg zu Sonderkonditionen, die dann palettenweise in den Transporter geladen werden können.



Damit mehr Geld reinkommt, hat der Verein bereits einen neue Idee: eine Versteigerungsaktion à la „Bares für Rares“ am Sonntag, 23. April, im Sportzentrum Landsberg. Anmeldung und Angebot der Auktionspreziosen (von Sachverständigen vorab geprüft) sollen über die Homepage des Vereins laufen, so Bieber. Der Erlös komme dann hundertprozentig den Menschen in der Ukraine zugute.