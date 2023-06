Hilferufe auf dem Ammersee - noch ein Mensch in Not?

Von: Susanne Greiner

Auch mittels Hubschrauber wurde nach einer möglichen zweiten vermissten Person auf dem Ammersee gesucht. (Symbolbild). © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Ammersee - Mehrere Menschen haben am Sonntagabend Hilferufe aus dem Ammersee im Bereich des Strandhotels gemeldet, informiert die Polizei Dießen. Ein Schwimmer sei gerettet worden. Nach dem von den Zeugen angeblich gesichteten zweiten Schwimmer wurde bis gestern fortgeführt - ohne Erfolg. Aktuell ist die Suche eingestellt.

Am Sonntagabend gegen 20.25 Uhr hatten in Dießen mehrere Zeugen Hilferufe vom See auf Höhe des Strandhotels gemeldet, berichtet Polizeihauptkommissar Alfred Ziegler. Daraufhin habe man auch einen Schwimmer per Boot aus dem See aufgenommen, der mit seiner Freundin in einem gemieteten Elektroboot hinausgefahren war. Als er nach dem Schwimmen auf dem See wieder ins Boot wollte, konnte er es wegen des Wellengangs nicht mehr erreichen.

Die Zeugen hätten allerdings auch angegeben, eine weitere Person im Wasser gesehen zu haben, so Ziegler. Diese habe um Hilfe gerufen und sei nach einigen Minuten untergegangen, bzw. wurde von den zeugen nicht mehr gesehen. Aber die sofort eingeleitete Suchmaßnahmen unter Beteiligung verschiedener Wasserwachten, dem Polizeiboot und Hubschraubern blieben erfolglos, berichtet Ziegler.

Die Suche im entsprechenden Bereich sei am gestrigen Montag mit Spezialkräften der Bereitschaftspolizei mittels Sonars und Tauchern fortgesetzt worden - wieder ohne Erfolg. „Derzeit gibt es auch keine Hinweise auf eine vermisste Person. Im Strandbereich konnten keine herrenlosen Kleidungsstücke gefunden werden, die auf einen Schwimmer schließen lassen und auch die Überprüfung von Beherbergungsbetrieben brachte keine Erkenntnisse“, führt Ziegler aus. Die Suchmaßnahmen seien deshalb vorerst eingestellt worden, da es außer den Zeugenaussagen keine Hinweise gebe, dass tatsächlich eine zweite Person in Not war.

Mögliche Hinweise bitte an die Polizei Dießen, Telefon 08807/92110.