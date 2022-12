Landsberger Weihnachtsgruß für Kiew

Von: Sabine Fleischer

Die letzte Fahrt in die Ukraine Ende November war ein voller Erfolg. Just vor dem großen Stromausfall erhielten viele Familien in Irpin Solarlampen und Gaskocher. Über 200 Bilder und Dankesgrüße kamen per Handynachricht an den Verein zurück. © Verein Freiheit Demokratie

Landsberg – Zwei ‚Weihnachtsmänner‘ wird der Verein „Freiheit Demokratie“ am zweiten Weihnachtstag in die Ukraine schicken. Mit im Gepäck: liebevoll verpackte Weihnachtspäckchen aus Landsberg und Umgebung sowie Lebensmittel, Kochgeräte und Energiespender. Der Weg führt wahrscheinlich 500 Kilometer durch ukrainische Gebiete unter Beschuss.

Vorsitzender Christian Bieber hat momentan alle Hände voll zu tun. Mehrere Stunden täglich wird organisiert und gepackt. Die nächste Hilfsfahrt steht am 26. Dezember an. 130 Weihnachtspäckchen, dazu zahlreiche Lebensmittel und Hilfsmittel wie Powerbanks, Leuchtmittel und Gaskocher inklusive Kartuschen stehen für den Transport in die Ukraine bereit. Eine Tonne Kleidung wurde bereits abgeholt und über Volontäre in das Verteilerzentrum Lwiw gebracht.



Ursprünglich wollten Bieber und sein Begleiter Michael Rammin über Rumänien und Moldawien nach Odessa, was eine kürzere Strecke durch ukrainisches Gebiet bedeutet hätte. Allerdings gibt es bis jetzt keine Antwort auf Anfragen beim moldawischen Zollamt. Daher plant der Vereinsvorsitzende die zwei- bis dreitägige Fahrt jetzt über Polen nach Irpin bei Kiew. „Da müssen wir wohl tief rein ins Kriegsgebiet Ukraine“, stellt Bieber fest. Nicht ganz ungefährlich in der jetzigen Beschuss-Situation. Diese ist auch der Grund, warum die eigentlich für 6. Dezember geplante Fahrt auf die Zeit zwischen den Jahren verschoben wurde, in der Hoffnung auf ein bisschen Waffenruhe. Dazu kommen noch die Unwägbarkeiten an den Grenzen. „Bei der letzten Fahrt gab es einen 20 Kilometer langen Stau an der Grenze. Als humanitäre Hilfsorganisation durften wir zwar daran vorbeifahren, das war allerdings nur im Schritttempo möglich.“



„Weihnachtsmann“ Michael Rammin hat 30 Apfelkisten für Irpin eingepackt. © Verein Freiheit Demokratie

Erster Zielort sei die Glorification Baptist Kirche in Irpin, unweit von Kiews Stadtrand. Er kenne den Pastor dort gut, dieser sei „total zuverlässig“, so Bieber. In der Kirche würde die Landsberger Hilfslieferung gelagert und von den Hilfsbedürftigen abgeholt werden. Außerdem suchten die kirchlichen Mitarbeiter die Leute auch zuhause auf. Neben den Weihnachtspäckchen seien vor allem Lebensmittelrationen sowie Licht- und Wärmespender wichtig. „Kleidung haben wir genug in unserem Hilfsvorrat. Was wir noch brauchen, sind haltbares Essen wie Konserven und Dosen-Fertiggerichte, Pumpernickel und Dosenfleisch“, beschreibt Bieber die benötigte Hilfe. Man habe von den Geldspenden 100 Powerbanks gekauft, ein wichtiges Utensil für das Leben in einem Kriegsgebiet, wo es nur stundenweise Strom gibt. Auch Gaskocher inklusive Kartuschen und Taschenlampen werden dringend gebraucht.



Dazu gibt es eigens unter www.freiheit-demokratie.de einen Link zu Amazon, wo eine geeignete Wunschliste zusammengestellt ist. Jeder, der spenden will, kann dort einfach einen Artikel auswählen und kaufen. Die Lieferung erfolgt automatisch an den Verein in Landsberg. Die Rechnung zahlt der Spender. „Da ist für jeden Geldbeutel etwas dabei“, meint Bieber und hofft auf weitere Päckchen. Platz auf dem Transporter gäbe es noch. Die Weihnachtsaktion läuft bis kurz vor dem Start. Abgabe der Sach- und Lebensmittelspenden sowie weiterer Weihnachtspäckchen (Süßigkeiten, Tee, Nüsse, Spielzeug u.ä.) bitte vor Heiligabend bei Familie Primbs, Sonnenstraße 11 in Landsberg. Infos unter Telefon 0151/16444404 oder 01573/1051670.