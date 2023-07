Landsbergs Neue Seite: Hilton-Hotel soll Ende 2026 eröffnet werden

In drei Jahren sollen die Gäste ins „Hampton by Hilton“-Hotel im Kulturbau einchecken können.

Quartier „Am Papierbach“

Landsberg - Im geplanten Kulturhaus des neuen Quartiers „Am Papierbach“ wird bald das „Hampton by Hilton“-Hotel eröffnen. Einen Vorvertrag gibt es schon, der Pachtvertrag soll nach der finalen Planung des Kulturhauses mit der Stadt Landsberg erfolgen. Und: Das Hotel soll voraussichtlich Ende 2026 eröffnen.

Schon lange steht fest, dass in den Kulturbau am Lech ein Hotel einziehen wird. Noch nicht ganz so lange ist auch gewiss, dass dort ein Partner der Hilton-Hotel-Gruppe „einchecken“ wird (der Kreisbote berichtete). Der Betreiber Windrose Hospitality wird unter der Marke „Hampton by Hilton“ ein Hotel eröffnen, wie es aus der Pressemitteilung von ehret + klein hervorgeht.

Das Hotel soll voraussichtlich 125-140 Zimmer und eine große Veranstaltungsfläche eröffnen. Neben dem Hotelbereich werde ein rund 400 m² großer Veranstaltungssaal und ein 100 m² großer museumspädagogischer Raum, der dauerhaft an die Stadt vermietet werden soll, im Kulturhaus geplant.

Bis die ersten Konzerte im Kulturhaus am Lech spielen und Hotelgäste dort beherbergt werden, dauert es aber noch ein bisschen. Geplant sei der Baustart nach entsprechender Baugenehmigung für Mitte des Jahres 2024. Eröffnet werde voraussichtlich Ende 2026.