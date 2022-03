Besser radeln im Hinteranger

Von: Ulrike Osman

Landsberg – Der Hinteranger wird asphaltiert. Die Arbeiten sollen nach den Pfingstferien beginnen und bis zu den Radsport-Europameisterschaften im August abgeschlossen sein. Stadtspitze und Verwaltung betonen, dass es sich bei der Maßnahme lediglich um eine Übergangslösung handelt. Wie endgültig mit dem Hinteranger verfahren wird, entscheidet sich im Rahmen des Wettbewerbs „Aufwertung nördliche Altstadt“, zu dem auch eine umfassende Bürgerbeteiligung gehört.

Aktuell stelle der Hinteranger für Radfahrer eine Gefahr dar, „die wir so nicht hinnehmen können“, sagte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) in der jüngsten Bauausschusssitzung. Auch Tiefbaureferatsleiter Hans Huttenloher sprach von einem „nicht mehr akzeptablen Zustand“. Rund 9.000 Fahrzeuge nutzen den Hinteranger täglich als Verbindung aus dem Landsberger Osten in den Norden.



Die Betonverfugung zwischen den Granitsteinen, mit denen die Straße gepflastert ist, hat sich aufgelöst. Verschiedene Sanierungsversuche sind gescheitert beziehungsweise hatten keinen längerfristigen Effekt. Zwischen den Granitsteinen befinden sich teilweise so tiefe Furchen, dass Radfahrer und Roller mit schmalen Reifen dort nicht sicher fahren können.



Deshalb soll die Fahrbahn auf einer Breite bis etwa vier Meter eine Asphaltdeckschicht bekommen. Die Parkflächen am Straßenrand behalten dagegen ihre Pflasterung. Die Trennung zwischen Parkflächen und Fahrbahn soll durch Granitborde erfolgen. Auf der Fahrbahn wird zudem ein Schutzstreifen für Radfahrer markiert, was die Sicherheit erhöhen soll.



Die maximal acht Wochen dauernden Arbeiten werden laut Huttenloher teilweise unter fließendem Verkehr stattfinden, für vier Wochen müsse der Hinteranger allerdings voll gesperrt werden. Ein idealer Zeitraum für die Baumaßnahme wären die Sommerferien gewesen. Doch am 20. und 21. August starten die Damen-Straßenrennen der Radsport-Europameisterschaften in Landsberg (der KREISBOTE berichtete). Die Strecke führt vom Hauptplatz über Vorder- und Hinteranger in Richtung Neue Bergstraße. Deshalb sollen die Arbeiten bis zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen sein. Die Kosten schätzt Huttenloher auf 250.000 Euro, wobei auch beim Asphalt Preissteigerungen zu beobachten seien.



Ob das Ganze wirklich nur eine Interimslösung sein soll – diese Frage hat Doris Baumgartl bereits öfter gehört. „Ich darf Sie beruhigen“, so das Stadtober­haupt. Man wolle dem Wettbewerb „Aufwertung nördliche Altstadt“ nicht vorgreifen. Dieser wird sich allerdings noch eine Weile hinziehen, denn das Verfahren umfasst Voruntersuchungen, eine Bürgerbeteiligung und die Erstellung eines Maßnahmenkonzepts mit planerischen Vorschlägen. Erst dann folgt die Umsetzung mit all ihren notwendigen Planungsschritten.



Auf die Frage Franz Daschners (fraktionslos), ob man mit dem Provisorium die nächsten zehn Jahre werde leben müssen, entgegnete Baumgartl: „Ich gehe nicht davon aus, dass es zehn Jahre dauert. Aber es wird auch nicht nur ein Jahr dauern.“ Axel Flörke (Landsberger Mitte) richtete „ein großes Dankeschön“ im Namen der lärmgeplagten Anwohner aus. Was die Maßnahme aber nicht verbessern werde, sei das „unvernünftige Verhalten der Autofahrer“. Viel zu viele würden Hinteranger als Verbindung ins Gewerbe­gebiet nutzen. Auch Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne) pochte darauf, dass die Reduzierung des Verkehrs ein Ziel der Aufwertung der Altstadt sein müsse.



Die von der Verwaltung vorgeschlagene Asphaltierung als Interimslösung im Hinteranger genehmigte der Bauausschuss einstimmig.