Hirschvogel: Auf zum Green Business

Von: Johannes Jais

Am Hauptstandort in Denklingen errichtete Hirschvogel das neue Zentralgebäude mit Betriebsrestaurant. © Hirschvogel

Denklingen – Einen Jahresumsatz von 1,4 Milliarden Euro peilt das Unternehmen Hirschvogel für 2022 an. Mehr als zehn Prozent davon fließen dabei in Investitionen: Allein für die Standorte Denklingen und Schongau ist eine Summe von 68 Millionen Euro vorgesehen.

Mit Blick auf den zukünftigen Kurs hat die Unternehmensgruppe mit Stammsitz in Denklingen im vergangenen Jahr ihre Strategie neu ausgerichtet. Im Mittelpunkt steht jetzt das Green Business, also das ‚grüne Geschäft‘ um Mobilitätskonzepte ohne CO2-Emissonen. „Um Wachstum und Beschäftigung an allen Standorten auch für die nachfolgenden Generationen zu sichern, richten wir aktuell das Komponentengeschäft im Automotivebereich mit Hochdruck an E-Mobilität und Antriebsunabhängigkeit aus“, schilderte Jörg Rückauf (56). Er ist seit Sommer 2021 Vorsitzender der Geschäftsführung bei Hirschvogel. Zudem stellte er in Aussicht, man wolle über Unternehmensbeteiligungen in verwandte Technologien und Märkte wachsen. Bei Rückaufs erstem Jahresgespräch berichteten auch die beiden Geschäftsführer Walter Bauer (54), zuständig für Finanzen, Personal und IT, sowie Dr. Dirk Landgrebe (56) vom Bereich Produktion/Entwicklung, die seit Januar 2021 im Unternehmen Verantwortung tragen und gemeinsam mit Rückauf das Trio an der Spitze bilden.



Ende für den Verbrenner



Im Gegensatz zur früheren Unternehmensspitze (bis Ende 2020) haben die Hirschvogel-Gesellschafter bei der personellen Neuaufstellung diesmal einen Vorsitzenden in der Geschäftsführung benannt, wie Armin Maudrich als Vorsitzender des Beirates erklärte. Gemeinsam mit Hans-Jürgen Britzger – der Denklinger gehört ebenso dem Kreis der Gesellschafter an – unterstrich Maudrich die Bedeutung der „Transformation“. Der Verbrennermotor habe ein Enddatum. Man sei überzeugt, mit der ‚grünen‘ Neuausrichtung einen „richtigen Push“ reinzubringen.



Die Transformation sei „extrem wichtig für uns“, griff Jürg Rückauf das Stichwort auf. Die bereits eingeschlagene Doppelstrategie zeige erste Erfolge: Bereits 70 Prozent der im Jahr 2021 gewonnenen Aufträge würden auf das grüne Geschäft einzahlen – ebenso wie weitere Großaufträge im ersten Quartal 2022. Profitieren sollen davon alle Werke weltweit.



Im Stammwerk bei der Hirschvogel Umformtechnik GmbH in Denklingen ging kürzlich eine neue Produktionshalle für Differentialkegelräder in Betrieb. Werkleiter Oliver Maurer (54) präsentierte sie am Montagmittag bei einem Rundgang mit Pressevertretern. „Vorne rein – hinten raus“ beschrieb er mit einfachen Worten, dass der Ablauf im Produktionsprozess samt Materialfluss optimiert werde und auf fünf Tage verkürzt werden könne.



Bei der Hirschvogel Komponenten GmbH in Schongau, wo Maurer zurzeit auch Werkleiter ist, investiert das Unternehmen gerade 28 Millionen Euro in eine neue Fertigungshalle für Rotorwellen in Elektroantrieben und in neue Technologie für eine prozess- und materialflussorientierte Fertigung. Mit der Gründung des Geschäftsbereichs Bike und Mikromobilität (der KREISBOTE berichtete) wagt Hirschvogel zudem den Schritt über den Bereich Automotive hinaus.



Geschäftsführer Dirk Landgrebe stellte heraus, das Unternehmen habe 2021 sein Nachhaltigkeitsmanagement zentralisiert und sich gemäß dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens und den UN-Nachhaltigkeitszielen „zur ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeitsentwicklung“ verpflichtet. Dringliche Aufgabe ist die Dekarbonisierung der energieintensiven Produktion, also die Reduzierung von Kohlendioxidemissionen.



Eigener Strom



An den deutschen Standorten (zu Denklingen und Schongau noch Marksuhl in Thüringen) beziehe die Hirschvogel Group seit Jahresbeginn bereits ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien. International erfolge die Umstellung bis 2025. Darüber hinaus wolle man die Grundlast der Werke durch eigene, regionale Fotovoltaikprojekte abdecken, sagte Landgrebe. Noch würden 50 Prozent der Produkte unter Einsatz von Erdgas hergestellt. Wünschenswert sei, dass auch von politischer Seite „mehr Energie“ in den Bereich Wasserstoff und Speicherung fließe.