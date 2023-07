Trotz Rekordumsatz: Hirschvogel in Denklingen hat wirtschaftliche Sorgen

Von: Nathalie Schelle

Rotorwellen für den E-Mobilitätsbereich werden unter anderem bei der Hirschvogel Group gefertigt. © Hirschvogel Holding

Rekordumsatz bei Hirschvogel! Und trotzdem haben die Geschäftsführer Sorgenfalten auf der Stirn, wie sie bei einem Pressegespräch in Denklingen berichten.

Denklingen – Als ein „herausforderndes Jahr“ beschreibt Jörg Rückauf, Geschäftsführer bei Hirschvogel, das Jahr 2022. Die angespannte weltpolitische Lage, die Corona-Pandemie, zuletzt der Krieg in der Ukraine – das alles hat Spuren bei der Firma hinterlassen. Jetzt gilt es, nach vorne zu schauen und sich der Mobilitäts- und Klimawende anzupassen: Hirschvogel will mehr auf grüne Mobilität und nachhaltige Produktion setzen.



Letztes Jahr sei ein globaler Umsatz von 1,4 Milliarden Euro erwirtschaftet worden, wie Rückauf weiter erklärt. Es sei ein „positives Ergebnis“ und trotzdem sei man damit aber nicht zufrieden. Denn nicht nur Krieg und Pandemie, sondern auch die Energiekrise und Inflation hätten die Kosten in die Höhe schießen lassen. „Der Gewinn hätte 30 Prozent höher sein können“, so Walter Bauer, Geschäftsführer Finanzen bei Hirschvogel. Trotzdem werde das Unternehmen an den geplanten Investitionen festhalten, wie Geschäftsführer Rückauf verspricht.



Emissionen halbieren

„Die Situation in Europa ist angespannt“, führt Bauer weiter aus. Die Herausforderungen würden eher größer als kleiner werden und auf diese müsse man künftig reagieren. Diese Zukunft erfordere vor allem Nachhaltigkeit, so Produktions-Geschäftsführer Dr. Dirk Landgrebe. Eine wichtige Rolle spiele dabei ein niedrigerer Umsatz von Kohlenstoff in der Produktion. „Wir wollen die gruppenweiten Emissionen bis zum Jahr 2030 halbieren.“ Das soll auch dadurch erreicht werden, dass die Wärmebehandlungsprozesse bei neuen Investitionen von Erdgas auf Strom umgestellt werden. Als Beispiel nannte Landgrebe eine mit Grünstrom betriebene Wärmebehandlungsanlage in Denklingen: „Mit ihr sparen wir im Dreischichtbetrieb gegenüber einer mit Gas betriebenen Anlage bis zu 800 Tonnen CO2 pro Jahr“, so der Produktions-Geschäftsführer. Um die Emissionen zusätzlich zu reduzieren, setzt Hirschvogel auch auf erneuerbare Energieversorgung – vor allem Photovoltaik. Der große Solarpark auf der Parkplatz-Seite des Hirschvogel Standortes in Denklingen soll im Spätsommer in Betrieb gehen, außerdem werden die Dächer mit Photovoltaik-Anlagen versehen. „Das ist aber nicht bei jeden Dach möglich“, betont Landgrebe. Die alten Dächer seien nicht stabil genug, um die Last dieser Anlage zu tragen, außerdem mache der Brandschutz dem Vorhaben oft einen Strich durch die Rechnung. Insgesamt können in Denklingen nur rund zehn Prozent mit PV-Anlagen versehen werden, beim Hirschvogel-Standort in Schongau sind es immerhin 45 Prozent der Dachflächen.



Große Herausforderungen stehen für Hirschvogel und deren Geschäftsführer Walter Bauer, Jörg Rücklauf und Dirk Landgrebe (von links) an. © Hirschvogel Holding

Nicht nur die Methoden zur Energiegewinnung ändern sich derzeit, sondern auch die gesamte Automotive-Branche, wie Rückauf erklärt. „Die Umstellung unseres Automotive-Portfolios ist bereits weit vorangeschritten.“ 2025 sollen über die Hälfte der von Hirschvogel verkauften Stahl- und Aluminiumkomponenten antriebsunabhängig oder auf die E-Mobilität zugeschnitten sein. Danach will sich die Firma noch stärker an die Marktregionen ausrichten, denn die Automobilmärkte hätten eine „unterschiedliche Dynamik“. So seien in den nordamerikanischen und asiatischen Märkten Wachstumspotenziale zu erkennen, wobei der europäische Markt stagniere – vor allem durch die Standortnachteile in Europa, wie die Energiekosten und die CO2-Bepreisung. Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit sei demnach das vorrangige Ziele des Unternehmens, wie der Geschäftsführer resümiert.



Neben dem Automobilsektor ist bei Hirschvogel jetzt auch die nachhaltige Mikromobilität vertreten. Das erste Produkt ‚Aximo‘ läuft schon vom Band. In diesem Markt der Zukunft fehle es aber noch an passenden Fahrzeugkomponenten, wie Bauer erklärt: „Unser Aximo-Team hat einen Baukasten an Komponenten und Produktsystemen entwickelt, der die kostenoptimale Verwirklichung nachhaltiger Fahrzeugkonzepte ermöglicht.“ Einer dieser Komponenten, die Aximo-Antriebsachse, ist bereits in einem Cargo-Bike der Marke Cube eingebaut. „Wir gehen davon aus, dass dieser Markt kommt und dann sind wir bereit“, resümiert der Geschäftsführer.



Markt muss wachsen

Neben der Mikromobilität müsse aber auch der E-Mobilitätsmarkt Fahrt aufnehmen, wie der Geschäftsführer weiters erklärt. Momentan seien die Kunden noch vorsichtig, wenn es um den Kauf eines E-Autos geht. Dagegen würde man im Verbrennergeschäft gute Zahlen schreiben. Man müsse den Kunden die „Reichweitenangst“ nehmen, das Laden eines E-Autos müsse überall möglich sein. „Infrastruktur und Mobilität müssen Hand in Hand gehen“, resümiert Rückauf. Der Elektromobilitätsmarkt müsse, auch im schwächelnden Wirtschaftsstandort Europa, kommen.



Wegen zurückhaltender Kunden und einer gedämpfter Marktprognosen gehe das Unternehmen in Deutschland bei Neueinstellungen aktuell „mit Augenmaß“ vor, wie Personalchefin Annette Teusen-Eichin erklärt. Trotzdem glaubt das Unternehmen an die Zukunft der deutschen Sitze, was es vor allem durch das neu eröffnete Firmengebäude am Stammsitz in Denklingen beweist. Hier finden sich ein großes Betriebsrestaurant mit regionaler Küche, ein Gesundheitszentrum und Büroeinheiten, die mit schalldichten Kammern, einem „Schreibtisch-Buchungssystem“ und einer automatischen Klimaanlage, aber auch mit Pausen-Bereichen versehen sind. „Das Office soll eine Begegnungsstätte sein“, wie Teusen-Eichin resümiert.